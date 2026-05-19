La Reale Mutua Torino ’81 Iren contro l’Ischia per la partita più importante della stagione!

Domani la Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca alla piscina Stadio Monumentale di Torino contro l’ Ischia Marine Club per la sfida di ritorno delle semifinali play-off . I gialloblù, con la sconfitta di sabato per 18-11, non possono permettersi di fare passi falsi e sono costretti a vincere davanti ai propri tifosi per allungare la serie e giocarsi le proprie chance per la promozione in gara 3 a Napoli.

Simone Aversa: «Le serie di play-off ti danno subito la possibilità di riscattarti e la partita di domani è l'occasione per dimostrare il nostro reale valore, dopo la prestazione incolore di sabato scorso. Abbiamo riguardato i tanti errori commessi su entrambi i lati del campo. Confido nel senso di responsabilità dei ragazzi, spero che ci sia da parte di tutti una reazione di orgoglio e sono altrettanto sicuro che tutti scenderanno in acqua con il giusto spirito e atteggiamento per pareggiare il conto e giocarci l'accesso in finale in gara 3, confidando anche nella spinta della Monumentale che in queste occasioni non manca mai!».

La partita si disputerà mercoledì 20 maggio alle ore 19.30 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube “Torino81live” a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.

GARA 2 SEMIFINALI PLAY-OFF SERIE A2M

Nuoto Catania – Chiavari Nuoto

Lemon Sistemi Waterpolo Palermo – Futurenergy R.N. Sori

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Ischia Marine Club

AGN Energia Bogliasco 1951 – S.S. Lazio Nuoto