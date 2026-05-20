Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba - Quinta giornata
Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4
Bcc Pianfei Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-5
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4
Alta Langa-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-1
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Gottasecca 8-9
Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese 9-3
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo e Nocciole Marchisio Cortemilia 5; Terre del Barolo Albese 4; Gottasecca 3; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva e Roero Isolamenti Canalese 2; Olivieri Opere Edili Duseu, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Araldica Castagnole 1.
Serie B - Settima giornata
Speb-Amici del Castello rinviata a sabato 30 maggio ore 20.30
Benese-Prodeo Chiusavecchia 8-9
Valle Bormida-Centro Incontri Us Gallese 9-5
Pieve di Teco-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-8
Castiglia Costruzioni Bormidese-Virtus Langhe 5-9
Castiati Neivese-Officine Pesce Bubbio 9-2
Riposa: Alusic Merlese
Classifica: Castiati Neivese 6; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 5; Speb, Virtus Langhe, Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 4; Centro Incontri Us Gallese, Pieve di Teco e Alusic Merlese 3; Benese e Amici del Castello 2; Castiglia Costruzioni Bormidese 1; Officine Pesce Bubbio 0.
Serie C1 - Quinta giornata
Gottasecca-Don Dagnino 9-3
Virtus Langhe-Subalcuneo 9-6
Bormidese-Monticellese 3-9
Castiati Castagnole-San Biagio 9-6
Ceva-Pro Paschese 9-8
Duseu-Ricca 7-9
Classifica: Gottasecca 5; Monticellese e Castiati Castagnole 4; Pro Paschese, Ceva, Ricca e Virtus Langhe 3; Duseu e San Biagio 2; Don Dagnino 1; Bormidese e Subalcuneo 0.
Serie C2 Girone A - Quarta giornata
Augusto Manzo-Valle Bormida 9-0 forfait medico
Abrigo Croma Ricca-Pieve di Teco rinviata a giovedì 21 maggio ore 21
Taggese-Pro Spigno 4-9
Riposa: Global Sped Neivese
Classifica: Pro Spigno e Global Sped Neivese 3; Augusto Manzo 2; Abrigo Croma Ricca, Valle Bormida e Taggese 1; Pieve di Teco 0.
Serie C2 Girone B - Prima giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 6-9
Monastero Dronero-Valle Grana Caraglio 9-5
Peveragno-Benese 4-9
Classifica: Benese, Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo, Valle Grana Caraglio, e Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo1.
Under 21 - Quarta giornata
Pro Paschese-Albese 9-3
Virtus Langhe B-Subalcuneo 6-9
Bubbio-Virtus Langhe A rinviata a giovedì 21 maggio ore 20.30
Merlese-San Leonardo 9-6
Araldica Castagnole-Cortemilia 9-7
Classifica: Pro Paschese e Subalcuneo 3; Bubbio, Cortemilia, San Leonardo, Merlese, Albese e Araldica Castagnole 2; Virtus Langhe A, 1; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Terza giornata
Amici del Castello-San Leonardo 4-8
Ricca-Speb 8-5
Subalcuneo B-Don Dagnino 3-8
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Ricca, San Leonardo, Don Dagnino e Speb 2; Subalcuneo B 1; Pro Paschese A e Amici del Castello 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu - Terza giornata di qualificazione
San Biagio-Pro Paschese B 0-8
Riposa: Bormidese
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso - Terza giornata di qualificazione
Subalcuneo A-Araldica Castagnole 8-0
Riposa: Ceva
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Terza giornata
Valle Bormida-Ceva 7-0
Pro Paschese B-Merlese B rinviata a mercoledì 27 maggio ore 18.30
Alta Langa-Araldica Castagnole 7-1
Ricca-San Leonardo 7-2
Riposa: Neivese A
Classifica: Ricca 3; Pro Paschese B, Neivese A e Valle Bormida 2; San Leonardo, Alta Langa 1; Merlese B, Araldica Castagnole e Ceva 0.
Esordienti Girone B - Terza giornata
Pro Paschese A-Albese B 7-4
Albese A-Amici del Castello 7-0
Merlese A-Don Dagnino 7-4
Neivese C-Neivese B 1-7
Riposa: Cortemilia
Classifica: Albese A 3; Cortemilia, Merlese A e Neivese C 2; Don Dagnino, Neivese B e Pro Paschese A 1; Albese B e Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Terza giornata
Merlese-San Leonardo 0-7
Gottasecca-Speb 0-7
Pro Paschese-Duseu 7-0
Ricca-Don Dagnino 7-3
Classifica: San Leonardo e Pro Paschese 3; Speb e Don Dagnino 2; Merlese e Ricca 1; Gottasecca e Duseu 0.
Pulcini Girone B - Recupero seconda giornata
San Biagio-Augusto Manzo 7-0
Terza giornata
Monastero Dronero A-Augusto Manzo rinviata a mercoledì 27 maggio ore 18
Albese-Monastero Dronero B 4-7
Cortemilia-San Biagio 7-0 forfait
Mercoledì 20 maggio ore 19
a Ceva: Ceva-Canalese
Classifica: Monastero Dronero A, Monastero Dronero B e Albese 2; San Biagio, Ceva, Canalese e Cortemilia 1; Augusto Manzo 0.
