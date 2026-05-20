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Fulgor Basket: fine collaborazione con il coach Riccardo Eliantonio

La Paffoni Fulgor Basket comunica che Riccardo Eliantonio non sarà l'allenatore rossoverde nella prossima stagione sportiva
2 min
Fulgor Basket: fine collaborazione con il coach Riccardo Eliantonio

Subentrato due anni fa in una situazione delicata, "il condottiero" ha prima guidato la squadra verso una tranquilla salvezza, poi ha centrato per due volte consecutive la qualificazione ai play-off: uscendo ai quarti contro gli Herons Montecatini nel maggio 2025, e cedendo il passo la scorsa settimana alla corazzata Virtus Roma.

In questi 25 mesi non sono mancate le emozioni: dai pugni alzati sotto la curva per la clamorosa rimonta su Legnano, alle lacrime di gioia per le vittorie e di amarezza per le sconfitte. Un percorso intenso, vissuto con grinta, energia e autentica passione per la maglia rossoverde.

Il presidente Don Angelo ha dichiarato: «A nome di tutta la Paffoni desidero ringraziare Eliantonio per il lavoro svolto in questi anni, per la professionalità, la passione e la capacità di legare con molte persone. Oltre al coach, salutiamo una persona di grande umanità e simpatia, che resterà sempre parte della nostra famiglia. A lui va il nostro più sincero augurio per il futuro, umano e professionale, oltre alla mia amicizia personale.»

Coach Eliantonio ha voluto salutare con parole cariche di sentimento: «Omegna e Verbania sono stati due anni pieni di grandi emozioni che mi rimarranno sempre nel cuore. Grazie al Club, a tutto lo staff, ai ragazzi, ai tifosi e a ogni persona incontrata in questo splendido territorio. Pensavo che il lago fosse malinconico, ma non avevo capito nulla. Vi terrò sempre nel mio cuore.»

La società augura a Riccardo Eliantonio le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera, certa che la sua grinta, la sua energia e la sua fame di basket lo porteranno a farsi apprezzare e benvolere ovunque andrà.

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