Basket Torino: torna il progetto “A canestro in salute”

Torna ufficialmente “A canestro in salute” , il progetto per le scuole promosso da Basket Torino che, grazie a una nuova partnership con Reply , riprende il proprio percorso negli istituti superiori del territorio. L’iniziativa, già proposta dal club gialloblù nella stagione 2024/25, ha l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi del benessere, della salute e dell’importanza di uno stile di vita equilibrato, valorizzando lo sport come strumento educativo e di coinvolgimento.

La collaborazione tra Basket Torino e Reply si fonda sull’impegno comune per lo sviluppo sostenibile e il benessere del territorio, attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni in percorsi di educazione e partecipazione.

La prima tappa del nuovo percorso, che si protrarrà anche nell’arco della stagione 2026/27, si è svolta nella mattinata di martedì 19 maggio presso l’Istituto Giovanni Plana in Piazza Robilant, Torino, dove gli studenti di quattro classi di terza e quarta hanno preso parte a un’attività suddivisa in due momenti distinti: una parte formativa in aula magna, insieme alla nutrizionista Dr.ssa Micol Purrotti, focalizzata sui temi dell’alimentazione e delle corrette abitudini quotidiane, e una successiva attività pratica in palestra insieme a Marco Cusin e Davide Bruttini, i due centri della Reale Mutua Basket Torino.

Attraverso “A canestro in salute”, Basket Torino conferma la volontà di rafforzare il proprio legame con il territorio e con il mondo scolastico, promuovendo insieme a Reply un progetto che unisce educazione, inclusione e cultura del benessere attraverso il linguaggio dello sport.