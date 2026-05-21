La Reale Mutua Torino '81 Iren vince contro l'Ischia e continua il sogno promozione

Bellissimo spettacolo alla piscina Monumentale di Torino dove la Reale Mutua Torino '81 Iren vince contro l'Ischia Marine Club 15-12 davanti ad una calorosa cornice di pubblico. I gialloblù rincorrono per tre tempi, poi nel quarto tempo aumentano i giri del motore e vincono la partita portando così la serie a gara 3.

LA PARTITA

Inizia il match e l'Ischia si porta avanti con Mauro, la Torino '81 reagisce con Ettore Novara, ma i campani fanno l'1-2 ancora con Mauro. I ragazzi di Mattiello allungano sul +2 con Krijestorac, ma i gialloblù non ci stanno e agguantano il pareggio con le reti di Ettore Novara e Coccia in superiorità numerica. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco e l'Ischia segna la rete del 3-4, i ragazzi di Simone Aversa pareggiano i conti con capitan Maffè, ma gli ospiti rimettono il muso avanti con Krijestorac. La Reale Mutua Torino '81 Iren realizza la rete del 5-5 con Giacomo Novara, i ragazzi di Mattiello accelerano e trovano il 5-7 con la doppietta di Angelone. Allo scadere del secondo quarto Lisica accorcia le distanze con il gol del 6-7.

Al cambio vasca la Torino '81 pareggia i conti con Ettore Novara, l’Ischia Marine Club fa il gol del 7-8 con la superiorità numerica di Saviano e i gialloblù siglano l'8-8 ancora con Ettore Novara. I campani passano in vantaggio con Krijestorac, Colombo risponde in superiorità numerica e Angelone trova la rete del +1 su rigore. A due minuti alla fine del terzo tempo di gioco la Reale Mutua Torino '81 Iren realizza il pareggio del 10-10 con l'uomo in più segnato da Aichino. Si rientra in acqua con la Torino '81 che passa avanti con la rete di Coccia, ma Krijestorac non ci sta e fa l'11-11. I gialloblù attaccano e realizzano il divario decisivo con le reti di Colombo, Lisica ed Ettore Novara per il 14-11. L'Ischia prova a rientrare in partita con Krijestorac per il -2, ma Lisica segna il gol finale del 15-12 che permette di giocarsi la bella questa domenica a Napoli.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Ci siamo presi la rivincita, ma al di là del risultato che ci soddisfa, la squadra ha avuto una reazione forte e ce l'ha messa tutta per portare la serie a gara 3. È un bel risultato per il lavoro che hanno svolto i ragazzi tutto l'anno e questa sera si sono goduti tutta la spinta della Monumentale, ma credo che sia stato un bello spettacolo anche per tutti i nostri ragazzi del settore giovanile che hanno visto il vero spirito Torino '81. Adesso ci aspetta gara 3, sapendo che si riparte dallo zero a zero, però oggi abbiamo dimostrato che, pur stando dietro nel punteggio per quasi tre tempi, appena abbiamo messo il muso davanti, abbiamo avuto più energia soprattutto a livello fisico. A Napoli conterà questo, ma più di tutto conterà la forza mentale!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO '81 IREN - ISCHIA MARINE CLUB 15-12

Parziali (3-3; 3-4; 4-3; 5-2)

REALE MUTUA TORINO '81 IREN: Romanazzi, Lisica 3, Tononi, Maffè 1, Coccia 2, Costa, Ermondi, De Luca, Novara G. 1, Novara E. 5, Colombo 2, Aldi, Aichino 1. All. Aversa.

ISCHIA MARINE CLUB: Cappuccio, Di Leva, Orlandino, Krijestorac 5, Angelone 3, D'Abundo, Nina, Aiello, Saviano 1, Mauro 3, Picca, Silvestri, Roberti, Jakovcevic. All. Mattiello.

ARBITRI: BRASILIANO - SAVINO

LE NOTE: Usciti per limite di falli: Mauro (I) nel terzo tempo e Di Leva (I) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 4/14 + un rigore e Ischia Marine Club 3/9 + un rigore. Spettatori 600 circa.