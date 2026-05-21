Bertram Derthona, Gara 3 alla Nova Arena per riaprire la serie con Venezia

C’è Gara 3 in casa per il Derthona: “Vogliamo buttare fuori tutto quello che abbiamo”

Dopo le trasferte di inizio serie dei Quarti di Finale nei Playoff di LBA Serie A Unipol 2025-26, la Bertram Derthona Tortona ritorna tra le mura amiche della Nova Arena per Gara 3 con l’Umana Reyer Venezia. La sfida, in programma venerdì 22 maggio alle 20:45, sarà disponibile in diretta su LBATV.

Com’è andata Gara 2 con la Reyer Venezia?

Dopo la battuta d’arresto iniziale in Gara 1, la squadra di Mario Fioretti non è riuscita a pareggiare la serie con gli orogranata in Gara 2, uscendo dalla trasferta con la sconfitta per 87-75. Ai bianconeri non sono bastati i 21 punti e 5 rimbalzi di un Justin Gorham in spolvero.

Il punto di Andrea Vicenzutto

Come di consueto, la sfida viene presentata da uno degli assistenti di Mario Fioretti. «Non essere riusciti a ritornare da Venezia con una vittoria è un qualcosa di cui siamo ovviamente tutti quanti dispiaciuti», esordisce Andrea Vicenzutto alla vigilia di Gara 3 con la squadra di Neven Spahija.

«Abbiamo analizzato in questi giorni di intermezzo tra le due partite entrambi gli scontri che abbiamo avuto al Taliercio con la Reyer, e i ragazzi hanno dimostrato veramente una grande attenzione e una grande cura di tutti gli spunti che pensiamo possano esserci d’aiuto per Gara 3», aggiunge.

L’assistente allenatore bianconero ritorna anche sulle sfide in trasferta con gli orogranata. «Gara 1 e Gara 2 sono state simili, ma gli aspetti tecnico-tattici che ne hanno segnato il risultato finale sono stati differenti. Sapevamo prima della serie che la fisicità sarebbe stato il minimo comune denominatore di tutte le partite che abbiamo giocato e che andremo a giocare con la Reyer», sottolinea.

«Non si può che dire che quello che ci aspettiamo è un approccio senza troppo overthinking da parte di tutta la squadra: vogliamo solo buttare fuori tutto quello che abbiamo da dare», afferma. «Ovviamente siamo contenti di tornare a giocare tra le mura della Nova Arena. Sappiamo che essere intensi, concreti e attenti per 40 minuti è quello che ci darà realmente una chance per competere e provare a portare a casa la partita contro un’avversaria tosta come Venezia», conclude Vicenzutto.

Navette gratuite per Gara 3 casalinga dei playoff con Venezia: orari e percorsi

La città di Tortona ospita per la prima volta nella storia una gara dei playoff di Serie A. Dopo le tre partecipazioni alla post season del massimo campionato nazionale disputate tutte al PalaFerraris di Casale Monferrato, la Nova Arena della Cittadella dello Sport è pronta ad ospitare la primissima uscita del Derthona Basket a casa sua.

L’occasione è la Gara 3 di domani, venerdì 22 maggio, della serie dei quarti di finale degli LBA Playoff Unipol 2026 tra la Bertram Derthona Tortona e l’Umana Reyer Venezia, in programma alle ore 20:45.

Per la cruciale sfida contro i veneziani ci sarà come di consueto il servizio di navette gratuite a disposizione dei tifosi per raggiungere più comodamente la Nova Arena dal centro della città.

Il servizio di andata prima del match, che collegherà i principali parcheggi cittadini di Piazza Milano, Viale Dellepiane e Piazza Allende alla Cittadella dello Sport, sarà attivo dalle ore 18:50 ed effettuerà un percorso ad anello partendo dalla stazione ferroviaria (baricentrica rispetto a Piazza Milano e Viale Dellepiane), corso Cavour con fermata all’altezza di piazza Allende (facilmente raggiungibile anche dal parcheggio sotterraneo Passalacqua) per poi recarsi alla Cittadella, con cadenza ogni 10 minuti e ultima partenza fissata alle ore 20:30.

Al ritorno il servizio sarà attivo dal termine della gara fino all’ultima corsa prevista per le ore 23:40. Il luogo di partenza delle navette post-partita sarà lo spazio interno antistante il cancello C9, il passo carraio più vicino alla biglietteria della Nova Arena. Questa soluzione permette di evitare code in uscita sfruttando l’immediato sbocco verso la Strada Provinciale 211 per tornare rapidamente nel centro cittadino.

Le navette potranno sfruttare, sia all’andata che al ritorno, la corsia preferenziale della bretella stradale in prossimità del ponte sul fiume Scrivia.

I tornelli d’ingresso del palazzetto apriranno alle 19:15. Dalle 18:30 sarà invece aperta la biglietteria della Nova Arena per l’acquisto dei biglietti restanti.