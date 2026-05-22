Allianz Derthona: termina agli spareggi il cammino alle Finali Nazionali U17 Eccellenza

Sul parquet del Palasport di Agropoli, la gara si apre con un’ottima partenza dei Leoni, capaci di portarsi sul +12. Nei primi venti minuti il confronto si sviluppa su continui parziali e controparziali, con i marchigiani che riescono a rientrare e a chiudere il primo tempo in vantaggio sul 43-38. Al rientro dagli spogliatoi l’equilibrio prosegue, fino all’allungo decisivo di Ancona nell’ultimo quarto. A quattro minuti dalla sirena, il gap raggiunge il -9 per i bianconeri. Il tentativo di rimonta passa per la tripla di Furfaro, che prova a riaprire il match, ma la CAB Stamura ristabilisce le distanze fino alla doppia cifra di vantaggio nel finale. L’ Allianz Derthona saluta così la competizione agli Spareggi, replicando il piazzamento delle ultime tre stagioni.

Nonostante la sconfitta di ieri, resta positivo il bilancio e i progressi fatti dai ragazzi durante l’anno. Il gruppo U17 Eccellenza, guidato dallo staff composto dai coach Roncari, Gagliardini e Censurini, chiude la stagione con 26 vittorie e 7 sconfitte, conquistando per il terzo anno consecutivo un posto tra le migliori 12 squadre d’Italia.

Stamura Ancona – Allianz Derthona 81-66

Parziali (16-24, 27-14, 17-17, 21-11)

Ancona: Caporaso ne, Latini 5, Acciarri, Papale 28, Bordeianu 2, Virgili ne, Conti 20, Petrelli ne, Poggesi 8, Vuovolo 11, Bosio 7. All. Papi.

Derthona: Solazzi 14 (2/7 da due, 3/6 da tre, 6 reb, 3 ast), Wilkinson 14 (7 reb), Zampaloni ne, Obakhavbaye 4 (8 reb), Gilli 12 (1/3 da due, 3/6 da tre), Chikal, Furfaro 10 (3/4 da due, 1/1 da tre, 7 reb), De Santis 10, Gregori, Ferrante, Quaini, Montiglio. All. Roncari, Ass. Gagliardini, Censurini.