Reale Mutua Fenera Chieri ’76: in palleggio arriva Corina Glaab

«Il mio soprannome è Corri e ovviamente anche a Chieri tutti potranno chiamarmi Corri». Si presenta così Corina Glaab , terza novità e ottava giocatrice del roster della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la stagione 2026/2027. Andrà ad affiancare Sarah Van Aalen completando il nuovo reparto palleggiatrici nello scacchiere di Nicola Negro. Vestirà la maglia numero 15.

Corina Glaab nasce a Breuberg, cittadina tedesca situata nel land dell’Assia, il 25 maggio 2000. È alta 178 cm. Ha una sorella maggiore, Christine, anche lei palleggiatrice. Si avvicina alla pallavolo nel 2015, anno in cui si trasferisce in un collegio sportivo. Arriva in Bundesliga nel 2018. Nel massimo campionato tedesco difende fra gli altri i colori dello Schwarz-Weiß Erfurt, dell’Allianz MTV Stuttgart e, nell’ultima stagione, dopo un’esperienza di un anno in Francia con il Terville Florange OC, del Ladies in Black Aachen.

Con le nazionali giovanili disputa un campionato europeo Under 19 e un campionato mondiale Juniores. Debutta nella nazionale Seniores nel 2019 nel Montreux Volley Masters. È attualmente impegnata con la Germania nella preparazione della VNL e del campionato europeo.

«Seguo il campionato italiano da molto tempo e mi piace come Chieri si sia sviluppata anno dopo anno – sottolinea Corina Glaab – Chieri pratica un gioco veloce, proprio come piace a me, e so che nel club si respira un’atmosfera molto familiare. Ho parlato molto di Chieri con Camilla (Weitzel, ndr), anche Ceku mi ha dato dei consigli: entrambe hanno parlato benissimo di Chieri e mi hanno aiutata nella mia decisione. Arrivare in Italia è sempre stato il mio obiettivo e ora sono felicissima di poter giocare in uno dei migliori campionati e competere a un livello così alto».

Parlando di sé come pallavolista, la nuova palleggiatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si descrive come «Una giocatrice che in campo mostra le sue emozioni e ama tifare. Al tempo stesso sono anche una persona calma e nelle situazioni più concitate cerco di tranquillizzare la squadra e l’azione». Fuori dalla palestra, «Mi piace fare passeggiate e prendermi un caffè. Mi piace anche dedicarmi a hobby come la pittura». Quanto alla prossima stagione, Corri ha le idee chiare: «Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e lottare per un posto tra le prime quattro in coppa e in campionato, e a livello internazionale voglio raggiungere il massimo!».