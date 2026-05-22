L’IVECO CUS Torino in campo per la semifinale playoff per la promozione in Serie A Élite

Nell’altra semifinale, la prima classificata Rugby Parabiago giocherà in casa contro la vincente del girone di Serie A Territoriale. Le due squadre che usciranno vittoriose dalle semifinali si affronteranno domenica 31 maggio nella finale che decreterà la squadra promossa in Serie A Élite.

Per il CUS Torino Rugby, il ritorno ai playoff arriva a quattro anni dalla storica promozione in Serie A Élite conquistata nel 2022 e a due anni dalla finale playoff disputata nel 2024 contro la SS Lazio Rugby 1927, che vide la formazione capitolina ottenere la promozione nella massima serie. Un percorso di continuità e crescita che conferma la solidità del progetto sportivo e universitario del Club.

La squadra è guidata da Filippo Bianco, al suo primo anno da Direttore Tecnico del Club, ed è composta quasi esclusivamente da studenti universitari, impegnati nel doppio percorso sportivo e accademico. Il gruppo è particolarmente giovane, con numerosi titolari nati tra il 2004, 2005 e 2006, a testimonianza di un progetto che punta sulla valorizzazione dei giovani talenti, tutti attivamente iscritti al Politecnico di Torino e all’Università degli Studi di Torino, in piena coerenza con la missione di un centro universitario sportivo. Il CUS Torino si conferma così come il CUS più grande e articolato d’Italia.

La qualificazione alla semifinale rappresenta il risultato del lavoro di formazione portato avanti dal Club e dallo staff tecnico composto da Filippo Bianco, Lucas Belgrano e Roberto Modonutto, oltre all’impegno costante di tutto il gruppo squadra.

«Dopo quattro anni ci rigiochiamo una sfida storica per lo sport universitario torinese e piemontese – dichiara il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio – un progetto iniziato quasi 80 anni fa che oggi ci porta nuovamente a disputare una semifinale decisiva per continuare ad inseguire il sogno della promozione in Serie A Elite. Per noi è motivo di grande orgoglio essere arrivati ancora una volta a questo punto con una squadra che rappresenta pienamente i valori dello sport universitario e del nostro territorio. Questo percorso è stato possibile anche grazie al sostegno dei nostri due Atenei, che continuano a credere fortemente nello sport universitario e nella sua capacità di formare persone e atleti. Ora ci attende una grande sfida contro Calvisano, che affronteremo con entusiasmo, determinazione e consapevolezza del lavoro svolto durante tutta la stagione. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche un’occasione straordinaria per continuare il nostro cammino e guadagnarci l’accesso alla finale promozione. Invito tutti gli appassionati di rugby e tutti i torinesi a essere al fianco dell’IVECO CUS Torino in questo appuntamento così importante, a sostenerci e a condividere con noi questa straordinaria avventura sportiva. Un ringraziamento speciale va alla squadra, allo staff tecnico e a Salvatore Fusco, responsabile della sezione rugby cussina. Un grazie è più che doveroso anche ai dirigenti e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro club».

L’appuntamento è dunque fissato a Calvisano, domenica 24 maggio, con calcio d’inizio alle ore 15.30.