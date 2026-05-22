L’IVECO CUS Torino in campo per la semifinale playoff per la promozione in Serie A Élite

L’IVECO CUS Torino Rugby si appresta ad affrontare la semifinale dei playoff per la promozione in Serie A Élite, la massima serie del campionato italiano di rugby. I torinesi scenderanno in campo domenica 24 maggio alle ore 15.30 sul campo del Rugby Calvisano, che ospiterà l’incontro in virtù del secondo posto conquistato al termine della stagione regolare, mentre il CUS Torino ha chiuso il campionato al terzo posto.
Nell’altra semifinale, la prima classificata Rugby Parabiago giocherà in casa contro la vincente del girone di Serie A Territoriale. Le due squadre che usciranno vittoriose dalle semifinali si affronteranno domenica 31 maggio nella finale che decreterà la squadra promossa in Serie A Élite.
Per il CUS Torino Rugby, il ritorno ai playoff arriva a quattro anni dalla storica promozione in Serie A Élite conquistata nel 2022 e a due anni dalla finale playoff disputata nel 2024 contro la SS Lazio Rugby 1927, che vide la formazione capitolina ottenere la promozione nella massima serie. Un percorso di continuità e crescita che conferma la solidità del progetto sportivo e universitario del Club.
La squadra è guidata da Filippo Bianco, al suo primo anno da Direttore Tecnico del Club, ed è composta quasi esclusivamente da studenti universitari, impegnati nel doppio percorso sportivo e accademico. Il gruppo è particolarmente giovane, con numerosi titolari nati tra il 2004, 2005 e 2006, a testimonianza di un progetto che punta sulla valorizzazione dei giovani talenti, tutti attivamente iscritti al Politecnico di Torino e all’Università degli Studi di Torino, in piena coerenza con la missione di un centro universitario sportivo. Il CUS Torino si conferma così come il CUS più grande e articolato d’Italia.
La qualificazione alla semifinale rappresenta il risultato del lavoro di formazione portato avanti dal Club e dallo staff tecnico composto da Filippo Bianco, Lucas Belgrano e Roberto Modonutto, oltre all’impegno costante di tutto il gruppo squadra.
«Dopo quattro anni ci rigiochiamo una sfida storica per lo sport universitario torinese e piemontese – dichiara il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio – un progetto iniziato quasi 80 anni fa che oggi ci porta nuovamente a disputare una semifinale decisiva per continuare ad inseguire il sogno della promozione in Serie A Elite. Per noi è motivo di grande orgoglio essere arrivati ancora una volta a questo punto con una squadra che rappresenta pienamente i valori dello sport universitario e del nostro territorio. Questo percorso è stato possibile anche grazie al sostegno dei nostri due Atenei, che continuano a credere fortemente nello sport universitario e nella sua capacità di formare persone e atleti. Ora ci attende una grande sfida contro Calvisano, che affronteremo con entusiasmo, determinazione e consapevolezza del lavoro svolto durante tutta la stagione. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche un’occasione straordinaria per continuare il nostro cammino e guadagnarci l’accesso alla finale promozione. Invito tutti gli appassionati di rugby e tutti i torinesi a essere al fianco dell’IVECO CUS Torino in questo appuntamento così importante, a sostenerci e a condividere con noi questa straordinaria avventura sportiva. Un ringraziamento speciale va alla squadra, allo staff tecnico e a Salvatore Fusco, responsabile della sezione rugby cussina. Un grazie è più che doveroso anche ai dirigenti e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro club».
L’appuntamento è dunque fissato a Calvisano, domenica 24 maggio, con calcio d’inizio alle ore 15.30.