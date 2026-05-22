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BEA Chieri cade in Gara 4 contro Vado

La serie è in perfetta parità, i Leopardi avranno dalla loro il fondamentale apporto del proprio pubblico per la decisiva Gara 5, che varrà un’intera stagione. L’appuntamento è fissato al PalaGialdo per domenica 24 maggio alle ore 18
4 min
BEA Chieri cade in Gara 4 contro Vado

Giovedì 21 maggio, sul parquet del Pallone Geodetico di Vado Ligure, la Pallacanestro Vado si aggiudica Gara 4 dei playout superando BEA Chieri con il punteggio di 71-53. Una serata difficile per i Leopardi, che faticano a trovare il giusto ritmo offensivo e subiscono l’intensità dei padroni di casa.

LA GARA

L’approccio al match dei Leopardi si rivela subito in salita, complice una serata non particolarmente felice al tiro. I padroni di casa, consapevoli di doversi giocare il tutto per tutto per non chiudere la stagione, mettono in campo fin dalla palla a due un agonismo e una fisicità evidenti. Vado fa la voce grossa soprattutto sotto i tabelloni, conquistando numerosi rimbalzi in attacco e punendo la difesa arancione con troppi secondi tiri. Nonostante le difficoltà a prendere ritmo, BEA stringe i denti e riesce a chiudere la prima frazione limitando i danni. Nel secondo periodo, la gara scorre sui binari di un sostanziale equilibrio. La compagine ligure continua a spingere sull’acceleratore sfruttando la profondità del proprio roster, mentre i chieresi si affidano a Tagliano e alle geometrie di Giacomelli per non farsi staccare. I Leopardi reggono l’urto e rispondono colpo su colpo, riuscendo a mantenere inalterato lo svantaggio e rientrando negli spogliatoi per la pausa lunga sul 34-29.

Al rientro in campo, tuttavia, arriva la spallata che indirizza l’incontro. Vado alza ulteriormente i giri del motore e l’intensità difensiva, mettendo in grave difficoltà l’attacco chierese, che fatica a trovare la via del canestro. Contemporaneamente, i liguri colpiscono con regolarità nella metà campo offensiva, sfruttando al massimo le scorribande dei propri esterni e la fisicità dei lunghi. Il parziale del terzo quarto è letale per i ragazzi di coach Conti: il divario si allarga fino alla doppia cifra, con il tabellone che segna 53-40 alla terza sirena. Negli ultimi dieci minuti ci si aspetta la reazione d’orgoglio dei Leopardi, ma le energie fisiche e nervose sembrano scarseggiare dopo una serie così logorante. La Pallacanestro Vado non abbassa la guardia, mantenendo salda la presa sulla partita e respingendo ogni velleità di rimonta arancione. I padroni di casa amministrano il margine acquisito con sicurezza, chiudendo i conti sul definitivo 71-53 e prolungando la serie all’ultimo e decisivo atto.

IL COMMENTO

«Abbiamo avuto un approccio non facile al tiro e abbiamo subìto fin da subito la loro fisicità, concedendo troppi secondi tiri – analizza coach Alex D’Arrigo – Purtroppo non siamo mai riusciti a pareggiare la loro fisicità e la loro intensità per tutta la gara, né in attacco né in difesa».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

La serie è in perfetta parità e si azzera tutto per l’ultima battaglia. I Leopardi avranno dalla loro il fondamentale apporto del proprio pubblico per la decisiva Gara 5, che varrà un’intera stagione. L’appuntamento è fissato al PalaGialdo per domenica 24 maggio alle ore 18:00.

PALLACANESTRO VADO-BEA CHIERI 71-53
Parziali (16-11, 34-29, 53-40)

VADO: Berta 14, Traoré 12, Cacace 12, Bontempi 10, Arena 8, Buttafuoco 3, Patrone 3, Tridondani L. 3, Bertolotti 2, Tridondani D. 1, Cerminara 1. All. Saltarelli.
BEA: Giacomelli 10, Tagliano 9, Gatti 8, Possekel 7, De Santis 6, Drame 6, Ruà 4, Dioum 2, Galluccio 1, Viggiano, Fatone. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.

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