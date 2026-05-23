La Reale Mutua Torino '81 Iren sfida l'Ischia in Gara 3 per l'accesso alla finale play-off!

Continua il sogno promozione per la Reale Mutua Torino '81 Iren che domani pomeriggio sarà impegnata a Napoli contro l' Ischia per Gara 3 . Mercoledì i gialloblù hanno vinto e riscattato la prova di gara 1 offrendo un'ottima prestazione corale davanti ai propri tifosi e scenderanno in vasca alla Scandone per giocarsi l'accesso alla finale play-off.

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Abbiamo archiviato gara 2 e siamo proiettati su gara 3. Ci portiamo dietro la voglia di vincere, la cattiveria agonistica e la consapevolezza del nostro potenziale che si è visto mercoledì. Il nostro desiderio di rivalsa non deve diminuire, anzi ricaricarsi ancora per domani! Il fattore campo conterà poco e se avremo fatto tesoro degli errori di gara 1 faremo una grande partita!».

La partita si disputerà domenica 24 maggio alle ore 15:30 presso la piscina "F. Scandone" di Napoli. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Waterpolo Style".

GARA 3 - SEMIFINALI PLAY-OFF SERIE A2M

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Ischia Marine Club - Reale Mutua Torino '81 Iren