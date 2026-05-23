Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Torino '81 Iren sfida l'Ischia in Gara 3 per l'accesso alla finale play-off!

Domani alle ore 15:30 presso la piscina "F. Scandone" di Napoli, i gialloblù venderanno cara la pelle contro l'Ischia. Le parole di coach Aversa presentano il match
4 min
La Reale Mutua Torino '81 Iren sfida l'Ischia in Gara 3 per l'accesso alla finale play-off!

Continua il sogno promozione per la Reale Mutua Torino '81 Iren che domani pomeriggio sarà impegnata a Napoli contro l'Ischia per Gara 3. Mercoledì i gialloblù hanno vinto e riscattato la prova di gara 1 offrendo un'ottima prestazione corale davanti ai propri tifosi e scenderanno in vasca alla Scandone per giocarsi l'accesso alla finale play-off.

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Abbiamo archiviato gara 2 e siamo proiettati su gara 3. Ci portiamo dietro la voglia di vincere, la cattiveria agonistica e la consapevolezza del nostro potenziale che si è visto mercoledì. Il nostro desiderio di rivalsa non deve diminuire, anzi ricaricarsi ancora per domani! Il fattore campo conterà poco e se avremo fatto tesoro degli errori di gara 1 faremo una grande partita!».

La partita si disputerà domenica 24 maggio alle ore 15:30 presso la piscina "F. Scandone" di Napoli. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Waterpolo Style".

GARA 3 - SEMIFINALI PLAY-OFF SERIE A2M

Futurenergy R.N. Sori - Lemon Sistemi Waterpolo Palermo
S.S. Lazio Nuoto - AGN ENERGIA Bogliasco 1951
Ischia Marine Club - Reale Mutua Torino '81 Iren

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS