Crescere in una struttura e farlo fin dai primi approcci con la racchetta. Raggiungere risultati importanti forti di un appoggio costante dei tecnici e dei dirigenti della stessa realtà, che hanno dato vita al progetto alimentandolo giorno dopo giorno e coinvolgendo nello stesso anche le famiglie dei ragazzi. Un approccio e un metodo di lavoro che colloca la VTT di Lagnasco tra gli esempi da seguire e non solo su scala regionale. Le ultime soddisfazioni sono arrivate dalla squadra under 12 maschile che si è qualificata per la fase di macroarea dopo aver vinto tre turni nel tabellone regionale. Nell’ordine contro il Momy Sport Village di Rivalta, i Faggi di Biella e il Piazzano Novara. Protagonisti di questa splendida scalata Andrea Rivoira, Giovanni Banchio, Samuele De Maio, Edoardo Bonino e Edoardo Pallo. Giocatori capitanati dal tecnico della VTT Daniil Testa.

Ai ragazzi bisogna aggiungere un’altra racchetta della VTT di Lagnasco, l’under 12 Marta Bruna che ha conquistato lo stesso risultato vestendo i colori della Canottieri Casale, fotografia di un’altra caratteristica che rende unica la VTT, ovvero la capacità di creare sinergie di gran livello con altre realtà che fanno del lavoro e della crescita dei giovani, è il caso del club casalese, un loro punto di centralità: «Si tratta nel complesso – spiegano i dirigenti della VTT – di un’ulteriore testimonianza dell’ottimo lavoro che stiamo facendo con il settore giovanile. I risultati lo confermano e aiutano a proseguire sulla strada tracciata. Siamo orgogliosi degli allievi della nostra scuola tennis e della loro capacità di distinguersi sia nei tornei che negli allenamenti. La loro è una crescita tanto tecnica quanto personale e legata alla formazione intesa a 360 gradi. Aver messo loro la racchetta in mano quando si sono avvicinati a questo sport, ormai sempre più alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali, rende ancora più motivante il lavoro quotidiano. Siamo certi che questo trend positivo sia destinato a proseguire nelle diverse categorie giovanili, alimentate da nuovi ingressi per allargare sempre di più la base VTT».