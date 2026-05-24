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La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde gara 3 contro l’Ischia Marine Club

I gialloblù cadono 10-9 contro Ischia in gara 3 e dicono addio al sogno promozione dopo una sfida combattuta fino all’ultimo
6 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde gara 3 contro l’Ischia Marine Club

Sconfitta 10-9 per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde gara 3 contro l’Ischia sfumando il sogno promozione. Con un primo quarto da incorniciare (1-5) i gialloblù riescono a prendere un buon vantaggio, poi l’Ischia entra in partita riportando la sfida in parità. Nell’ultima frazione di gioco i ragazzi di Mattiello sono più lucidi e riescono a trovare e mantenere il gol del vantaggio.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren passa in vantaggio con la rete di Lisica e raddoppia con il croato su tiro di rigore. L’Ischia risponde con il gol di Picca, ma i gialloblù accelerano e si portano sull’1-5 con Aichino e la doppietta di Colombo. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco e l’Ischia rientra in partita con le reti di Jakovcevic in superiorità numerica e la doppietta di Picca per il 4-5. I ragazzi di Simone Aversa rialzano la testa con Ermondi per il +2, ma Krijestorac segna la rete del 5-6.

Al cambio vasca la Torino ’81 realizza il 5-7 con Tononi, ma l’Ischia pareggia i conti con la doppietta di Silvestri. I ragazzi di Simone Aversa mettono il muso davanti con Costa, ma i padroni di casa fanno l’8-8. Si rientra in acqua per l’ultima frazione di gioco con i ragazzi di Mattiello che trovano la rete del vantaggio con Saviano, i gialloblù rispondono con Colombo, ma è l’Ischia a fare il gol finale del 10-9 con capitan Saviano.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine dell’incontro: «Complimenti all’Ischia per la finale raggiunta. Noi usciamo a testa alta dopo una partita equilibrata. Dopo un ottimo primo quarto dispiace non aver concretizzato molte superiorità numeriche ed altre occasioni favorevoli nel corso del match. Con percentuali così basse e soli quattro gol in tre tempi non è possibile vincere una partita di pallanuoto, a qualsiasi livello. Ringrazio comunque i ragazzi per la prestazione di oggi, per l’applicazione e lo spirito con cui sono entrati in acqua, ed in generale per il tempo di “qualità” che mi permettono di vivere ogni stagione».

IL TABELLINO

ISCHIA MARINE CLUB – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN   10-9
Parziali (1-5; 4-1; 3-2; 2-1)

ISCHIA MARINE CLUB: Cappuccio, Di Leva, Orlandino, Krijestorac 2, Angelone, D’Abundo, Nina, Aiello, Saviano 2, Mauro, Picca 3, Silvestri 2, Roberti, Jakovcevic 1. All. Mattiello.
REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Tononi 1, Maffè, Coccia, Costa 1, Ermondi 1, De Luca, Novara G., Novara E., Colombo 3, Aldi, Aichino 1. All. Aversa.

GLI ARBITRI: SEVERO - IACOVELLI
LE NOTE: Usciti per limite di falli Aichino (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ischia 6/10 e Torino ’81 1/9 + 1 rigore. Espulsi Nina (I) e Saviano (I) nel quarto tempo per comportamento irrispettoso. Spettatori 200 circa.

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