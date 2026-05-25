Eurogymnica: Elisa Massari Campionessa Nazionale di categoria

Stagione straordinaria per Eurogymnica, protagonista anche nel weekend del 23-24 maggio a Patti, in Sicilia, dove si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Nazionale di Serie A di twirling. Ad accompagnare le atlete in questa importante trasferta è stata Liboria Regina, allenatrice del settore agonistico, che ha seguito da vicino il percorso delle ragazze contribuendo alla crescita tecnica e al raggiungimento dei brillanti risultati ottenuti nel corso della stagione. Una tappa decisiva che ha regalato grandi soddisfazioni alla società: tra podi, titoli nazionali e prestigiose qualificazioni internazionali. Nella specialità Rhythmic Twirl categoria Junior, Assunta D’Acri ha disputato una gara di alto profilo: dopo aver chiuso la semifinale al secondo posto, è riuscita a conquistare l’accesso alla finale, terminando poi la competizione con la medaglia di bronzo al collo. In costante crescita, Noemy Vecchio ha ulteriormente alzato il livello della propria prestazione nella finale di domenica, conquistando uno splendido secondo posto.