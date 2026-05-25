Eurogymnica: Elisa Massari Campionessa Nazionale di categoria

Stagione straordinaria per Eurogymnica, protagonista anche nel weekend del 23-24 maggio a Patti, in Sicilia, dove si è disputata la terza e ultima prova del Campionato Nazionale di Serie A di twirling. Ad accompagnare le atlete in questa importante trasferta è stata Liboria Regina, allenatrice del settore agonistico, che ha seguito da vicino il percorso delle ragazze contribuendo alla crescita tecnica e al raggiungimento dei brillanti risultati ottenuti nel corso della stagione. Una tappa decisiva che ha regalato grandi soddisfazioni alla società: tra podi, titoli nazionali e prestigiose qualificazioni internazionali. Nella specialità Rhythmic Twirl categoria Junior, Assunta D’Acri ha disputato una gara di alto profilo: dopo aver chiuso la semifinale al secondo posto, è riuscita a conquistare l’accesso alla finale, terminando poi la competizione con la medaglia di bronzo al collo. In costante crescita, Noemy Vecchio ha ulteriormente alzato il livello della propria prestazione nella finale di domenica, conquistando uno splendido secondo posto.
Ottimi risultati anche nella categoria Freestyle Solo Junior: Camilla D’Acri ha realizzato due gare eccellenti che le hanno permesso di conquistare il terzo gradino del podio, mentre Elisa Massari ha confermato tutto il suo valore aggiudicandosi il titolo di Campionessa Nazionale di categoria, al termine di una stagione disputata sempre ai vertici.
Successi degni di nota anche nelle prove di coppia. Il Duo Junior composto da Camilla D’Acri e Noemi Lasagna, atleta della società di Carrù, conclude la stagione nel migliore dei modi ottenendo il titolo di Campione di categoria. Tra le migliori coppie nazionali anche il Duo Senior formato da Elisa Massari e Silvia Fassio, che chiude la prova al terzo posto.
Continua inoltre il dominio del Team Senior in collaborazione con la società di Carrù, del quale fanno parte Elisa Massari e Silvia Fassio, che si conferma ancora una volta al primo posto. Grande soddisfazione anche per il Team Junior Carrù-Eurogymnica-Cherasco, con Noemy Vecchio e Assunta D’Acri, che grazie agli eccellenti risultati ottenuti, rappresenterà l’Italia alla Nations Cup di Parigi.
La stagione nazionale si chiude dunque con risultati di assoluto prestigio per Eurogymnica, ma il percorso internazionale è appena iniziato: tutte le atlete faranno parte della delegazione italiana al Campionato del Mondo di twirling, in programma a Parigi dal 5 al 9 agosto.