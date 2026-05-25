Tigers Academy: storica impresa nel Campionato di Ginnastica Artistica Femminile

La Tigers Academy scrive la pagina più gloriosa della sua storia recente. Sul prestigioso e moderno palcoscenico della Chorus Life Arena di Bergamo, la formazione torinese ha firmato un vero e proprio capolavoro sportivo in occasione della decisiva Fase Nazionale di Play Off e Play Out del Campionato di Ginnastica Artistica Femminile (GAF) , conquistando con le unghie e con i denti una straordinaria e meritatissima salvezza in Serie B .

Un dentro o fuori senza appello, affrontato dalle atlete piemontesi con una solidità mentale e tecnica d'acciaio. Di fronte a un livello agonistico altissimo e a una pressione psicologica enorme, il sestetto della Tigers Academy non ha tremato. Rotazione dopo rotazione, la squadra ha espresso una ginnastica di altissimo profilo, caratterizzata da grazia, potenza e precisione millimetrica su tutti e quattro gli attrezzi.Il tabellone ha consacrato la prestazione magistrale delle torinesi con un eccezionale punteggio complessivo di 139.100 punti.

Questo bottino straordinario ha proiettato la squadra sul secondo gradino del podio, blindando l'obiettivo stagionale e confermando la società tra le realtà più solide del panorama ginnico nazionale. Le sei protagoniste di questa memorabile impresa sono: Matilda Pitino, Anna De Filippis, Veronica Pastorato, Ester Bresciani, Claire Savoye e Agnese Vella.

Un gruppo unito da un unico cuore, capace di trasformare la tensione in energia pura nei momenti in cui ogni singolo decimo di punto pesava come un macigno. Un risultato che è il giusto premio per mesi di sacrifici silenziosi, infortuni superati e infinite ore di duro lavoro in palestra. L'eco del successo ha subito riscosso il plauso delle massime istituzioni.

Il Comitato Regionale FGI Piemonte e Valle d’Aosta ha rilasciato una nota ufficiale di profonda stima: «Rivolgiamo i nostri più vivi e sentiti complimenti a tutte le ginnaste, allo staff tecnico e alla dirigenza della Tigers Academy. Questo trionfo è il giusto premio per l'immenso impegno profuso, il lavoro quotidiano e la viscerale passione sportiva che animano la società. Siete l'orgoglio del nostro territorio!».

Forte di questa memorabile permanenza in Serie B, la Tigers Academy si gode ora il meritato riposo, consapevole del proprio valore e pronta a guardare al futuro con rinnovata ambizione.

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