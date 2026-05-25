La seconda edizione di "The Steel Legacy" al Motovelodromo

Umberto Biglia, titolare della palestra Red Steel Gym, presenterà sabato 30 Maggio al Motovelodromo di Torino la seconda edizione di “The Steel Legacy”, evento internazionale di sport da combattimento di Kickboxing e Muay Thai all’aperto. Ex atleta professionista di K1, Muay Thai e pugilato, nel 2014 Umberto ha voluto sfidare i pregiudizi negativi che legano le arti marziali a povertà e quartieri di periferia, e aprire una palestra specializzata in Gran Madre a Torino. Mossa di successo: grazie al proprio metodo di allenamento innovativo ottiene riscontri positivi arrivando a collaborare con personaggi illustri e riconosciuti in ambito sportivo. Nel 2016 arriva nella sua palestra, Danfo Tapsoba, un ragazzo con il quale instaura fin da subito un forte legame. Insieme arrivano a vincere un campionato nazionale, e due titoli italiani nel professionismo. L’evento inizierà alle ore 18:00 con una serie di incontri di Kickboxing e Muay Thai che culmineranno nel prestigioso Main Event dove Tapsoba combatterà per il titolo europeo WKN al limite dei 69,900 kg.