BEA Chieri: Vado fa sua Gara 5. I Leopardi si giocheranno la salvezza con Area Pro 2020

Domenica 24 maggio, nella bolgia del PalaGialdo, si spegne l’illusione di BEA Chieri di chiudere i conti nella serie contro la Pallacanestro Vado. I liguri si aggiudicano la decisiva Gara 5 con il punteggio di 69-74, conquistando la salvezza al termine di una battaglia intensissima. Per i Leopardi, autori di una prova generosa ma costretti a rincorrere per gran parte del match, la permanenza in Serie C Interregionale passerà ora dall’ultimo e decisivo scontro contro Area Pro 2020.

LA GARA

L’importanza vitale della posta in palio si fa sentire fin dalla palla a due. I padroni di casa faticano a sciogliere la tensione iniziale, subendo fin da subito l’aggressività di una Pallacanestro Vado scesa in campo con grande sfrontatezza. Guidati dall’ispirazione perimetrale di Bontempi e dall’atletismo nel pitturato di Mbeledogu, gli ospiti prendono rapidamente in mano l’inerzia della gara, punendo la retroguardia arancione e costringendo i chieresi a inseguire al suono della prima sirena. Nel secondo periodo, i ragazzi di coach Conti provano a scuotersi. Aumentando i giri in difesa e affidandosi al talento offensivo di Tagliano e all’imprescindibile lavoro di capitan Drame sotto i tabelloni, BEA riesce a limitare i danni. La partita diventa ruvida, fisica e frammentata, ma i Leopardi si dimostrano capaci di reggere l’urto avversario, accorciando le distanze e andando negli spogliatoi per il riposo lungo a un solo possesso pieno di svantaggio, lasciando la contesa totalmente in bilico.

Al rientro sul parquet, tuttavia, arriva l’allungo che spezza l’equilibrio. Vado alza ulteriormente il livello di energia e trova conclusioni letali con Berta e Traoré, mandando in seria difficoltà i meccanismi difensivi arancioni. L’attacco di Chieri perde fluidità, faticando a pareggiare l’intensità e la prontezza a rimbalzo dei liguri. Il divario si allarga progressivamente, con gli ospiti che toccano il massimo vantaggio e chiudono il terzo quarto saldamente in controllo. Negli ultimi dieci minuti, spinti a gran voce dal proprio pubblico, i Leopardi tentano il tutto per tutto. La squadra getta il cuore oltre l’ostacolo in una disperata rimonta, rosicchiando punti preziosi grazie all’apporto di Giacomelli e all’energia dei subentrati. Il forcing finale riaccende per un attimo le speranze del PalaGialdo, ma Vado non si disunisce: la formazione ligure gestisce il cronometro nei possessi chiave con estrema freddezza, respingendo l’ultimo assalto chierese e blindando il risultato sul definitivo 69-74.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Smaltita l’amarezza, la stagione dei Leopardi impone di resettare immediatamente la mente. BEA si giocherà l’ultima chance di permanenza in Serie C Interregionale nella serie finale dei playout contro Area Pro 2020. L’appuntamento per il primo atto, Gara 1, è fissato per domenica 31 maggio alle ore 18:00, ancora una volta per sfruttare il fattore campo del PalaGialdo.

BEA CHIERI-PALLACANESTRO VADO 69-74

Parziali (16-20, 31-34, 47-56)

BEA: Tagliano 22, Drame 16, Giacomelli 9, Viggiano 7, Possekel 7, De Santis 5, Gatti 3, Ruà, Picco NE, Fatone NE, Dioum NE, Bechis A. NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Bechis E., Add. Arbitri Monteleone

VADO: Bontempi 24, Mbeledogu 15, Berta 12, Traoré 8, Cacace 5, Arena 4, Patrone 4, Tridondani L. 2, Tridondani D., Buttafuoco, Borro NE, Cerminara NE. All. Saltarelli, 1° Ass. La Rocca, 2° Ass. Dagliano