Meeting di Primavera 2026, Mondovì cala i primi “big”

Velocità, spettacolo e grandi firme dell’atletica italiana: l’atteso Meeting di Primavera 2026 comincia a prender forma. A una settimana dall’evento, l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo svela i primi nomi di prestigio che infiammeranno la pista “Fantoni-Bonino” martedì 2 giugno, promettendo una ricca edizione dopo lo storico salto internazionale compiuto lo scorso anno con l’ingresso nel circuito di World Athletics.

E quelli annunciati oggi saranno soltanto i primi protagonisti: nei prossimi giorni sono attese nuove ufficializzazioni con altri “big” dell’atletica italiana e internazionale.

Tra le stelle già attese a Mondovì spicca il nome di Vittoria Fontana, velocista azzurra classe 2000 che sarà protagonista nei 200 metri femminili. Campionessa europea Under 20 dei 100 metri nel 2019 a Borås, Fontana ha conquistato lo scorso anno l’oro nei 200 metri ai Giochi Mondiali Universitari disputati nella regione tedesca della Reno-Ruhr, firmando anche il nuovo personale di 22”79.

Grande attesa anche per Daisy Osakue, una delle figure simbolo del lancio del disco italiano. L’azzurra, olimpica a Tokyo 2020, è detentrice del record nazionale della specialità e rappresenta ormai una presenza storica e molto amata dal pubblico monregalese, dove è di casa da diverse stagioni.

Nei 400 ostacoli femminili arriverà invece Eleonora Marchiando, atleta della nazionale italiana capace negli ultimi anni di ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama azzurro. Nel 2023 ha conquistato l’argento agli Europei indoor con la 4x400 italiana, siglando anche il record nazionale, e vanta già un paio di titoli italiani assoluti nei 400 ostacoli.

Spazio poi ai giovani talenti emergenti con Simone Bertelli, astista torinese classe 2004, già campione europeo Under 20 a Gerusalemme 2023 e campione europeo Under 23 a Bergen 2025. Uno dei prospetti più interessanti del salto con l’asta continentale, pronto a regalare spettacolo sulla pedana monregalese.

CONFERMARSI AL TOP

L’edizione 2026 rappresenta un nuovo passaggio chiave nel percorso di crescita del Meeting di Primavera, ormai stabilmente inserito tra gli appuntamenti di riferimento dell’atletica leggera italiana.

«L’ingresso internazionale ottenuto lo scorso anno è stato un punto di partenza, non di arrivo – sottolinea il presidente dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Fabio Boselli –. Il Meeting è parte della nostra società e vogliamo continuare a farlo crescere, valorizzando l’impianto e promuovendo Mondovì come palcoscenico di atletica di alto livello».

Sulla stessa linea il responsabile organizzativo Enrico Priale: «Siamo consapevoli del grande lavoro necessario per garantire un evento sostenibile: l’obiettivo è confermarsi tra i migliori meeting italiani, senza snaturare la nostra identità».

IL PROGRAMMA

Il programma della giornata prenderà il via già dal mattino con il Pre-Meeting dedicato agli Esordienti, mentre dalle ore 13 scatteranno le gare assolute. Tra le discipline in calendario: 100, 200, 800 e 1500 metri, 400 ostacoli, staffette 4x100 e 4x400, oltre ai concorsi di asta, disco, triplo, lungo e giavellotto.

E il cast, assicurano gli organizzatori, è destinato ad arricchirsi ancora. Nei prossimi giorni verranno annunciati altri “big” che renderanno il Meeting di Primavera 2026 una delle edizioni più spettacolari di sempre.