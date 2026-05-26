Prime medaglie ai CNU 2026 per il Centro Universitario Sportivo torinese

Il team sportivo universitario torinese ha conquistato le prime medaglie nella lotta, nel judo, nella scherma e nel tennistavolo, in totale 4 ORI, 9 ARGENTI e 9 BRONZI. Di seguito le medaglie conquistate dagli atleti in rappresentanza del Centro Universitario Sportivo torinese. Iniziata ieri la pallavolo F: le cussine hanno già conquistato i quarti di finale grazie alle due vittorie con CUS Pavia e CUS Viterbo. Oggi ha preso il via il campionato universitario di tennis M e F. Infine nel weekend di sabato 30 e domenica 31 maggio sarà la volta del taekwondo M e F, del karate M e F e dell’atletica leggera M e F.



LOTTA

ORO Matilda Coata (Ingegneria Biomedica, Politecnico di Torino) cat. 53 kg

ORO Elisa Duce (Economia e Finanza, Università di Torino) cat. 60 kg

ORO Emma Carri (Global Law and Transnational Legal Studies, Università di Torino) cat. 60 Kg

ARGENTO Arianna Petruzza (Scienze della Formazione Primaria, Università di Torino) cat. 60 kg

ARGENTO Marzia Capuano (Economia e Finanza, Università di Torino) cat. 60 Kg

ARGENTO Giovanni Sanseverino (Medicina e Chirurgia, Università di Torino) cat. 90 kg

BRONZO Riccardo Bussano (Informatica, Università di Torino) cat. 70 kg

BRONZO Mario Barberi (Ingegneria dell’Autoveicolo, Politecnico di Torino) cat. 90 kg

BRONZO Mohamad Elmekawy (Tecnologie e progettazioni per l’industria manufatturiera, Politecnico di Torino) cat. 120 kg

JUDO

ORO Davide Errichiello (Tecnologie per l’Industria Manifatturiera, Politecnico di Torino) cat. 60 kg

ARGENTO Riccardo Roma (Ingegneria Elettronica, Politecnico di Torino) cat. 73 kg

ARGENTO Alessandro Vallino (Scienze e Tecnologie Agrarie, Università di Torino) cat. 100 kg

ARGENTO Simona Posillipo (Scienze dell’Educazione, Università di Torino) cat. -78 kg

ARGENTO Judo maschile a squadre

BRONZO Ottavia Musso (Giurisprudenza, Università di Torino) cat. 57 kg

BRONZO Elisa Toniolo (Fisica, Università di Torino) cat 63 kg

BRONZO Irene Capuano (Lingue e letterature dell’Asia e dell’Africa, Università di Torino) cat. -70 kg



SCHERMA

ARGENTO Vera Perini (Economia e Management, Università di Torino) arma spada

BRONZO Eugenia Claudia Ottaviano (Filosofia, Università di Torino) arma sciabola

BRONZO Letizia Gabola (Economia e Management, Università di Torino) fioretto

TENNISTAVOLO

ARGENTO Mattia Foglia (Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino) singolo maschile

BRONZO Mattia Foglia (Ingegneria Gestionale, Politecnico di Torino) e Francesco Gamba (Medicina Veterinaria, Università di Torino) doppio maschile

Per info e aggiornamenti: CNU2026