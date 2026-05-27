Il Derthona lotta fino all’ultimo, ma non basta

Gara 5 dei Quarti di Finale tra Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona è la degna conclusione di una serie spettacolare, che si decide solo negli ultimi istanti al Palasport Taliercio. La squadra di Neven Spahija prevale 89-83 e accede alla semifinale, ma i bianconeri lottano fino alla fine. Ai bianconeri non bastano le prove superlative di Tommaso Baldasso, che chiude come miglior marcatore della Bertram con 18 punti, e di Justin Gorham (16 punti con 6/6 da due) e Arturs Strautins, che va vicino alla doppia doppia con 13 punti e 8 rimbalzi.

La Reyer Venezia vince Gara 5 e passa il turno

Inizia fortissimo la Gara 5 di Justin Gorham, che infila la specialità della casa in stepback dal midrange e si guadagna un 2+1 in penetrazione. Venezia, spinta dal proprio pubblico, viene trainata dai 18 punti di RJ Cole nel primo quarto, mentre la squadra di Mario Fioretti riesce a rimanere agganciata al treno della gara attaccando con autorità il canestro. Dopo dieci minuti, è parità assoluta sul 23-23 al Taliercio.

Nel secondo quarto, i padroni di casa tentano la fuga con un parziale di 14-0 che sembra ammattire la Bertram, che interrompe la striscia orogranata con una tripla clutch di Prentiss Hubb dall’angolo. I bianconeri reagiscono nel migliore dei modi e tornano sotto di un singolo possesso (35-32), ma Amedeo Tessitori riporta la Reyer in doppia cifra di vantaggio. All’intervallo, Venezia conduce 48-40.

La serie ad alto livello di Ezra Manjon continua in uscita dagli spogliatoi, con otto punti in fila – inclusa una schiacciata in putback – che costringono la Reyer al timeout sul 53-48. Anche Arturs Strautins si iscrive alla partita, con un appoggio del lettone che vale il -2 (59-57) con 4:20 sul cronometro. Capitan Baldasso si accende nel finale del terzo quarto e si va negli ultimi dieci minuti sul 68-66 Reyer.

Nel quarto quarto, la tensione la fa da protagonista, con nessuna delle due squadre che riesce a creare un solco sugli avversari. Il secondo tempo straordinario di Baldasso continua con il jumper che vale il -1 (75-74) con 4:50 da giocare, ma Venezia reagisce ancora una volta forzando il timeout di Coach Fioretti. Baldasso è infermabile e infila l’ennesima tripla dall’angolo che riporta i bianconeri sul -2 (85-83) con meno di un minuto da giocare, ma non basta. La Reyer vince e accede alla semifinale.

Il commento di Coach Fioretti dopo Gara 5

Si chiude a testa altissima la stagione della Bertram Derthona Tortona di coach Fioretti, sconfitta solo al termine di Gara 5 nella serie dei Quarti di Finale dei Playoff LBA 2026 dall’Umana Reyer Venezia. In conferenza stampa, l’allenatore bianconero ha sottolineato la solidità degli avversari per riuscire ad aggiudicarsi la serie. «In primis un grande in bocca al lupo a Venezia e complimenti. Una serie bellissima, sono stati solidi per arrivare all’ultima qui e fare una partita super» dice in apertura.

«Poi vorrei fare i complimenti ai nostri ragazzi, che hanno fatto una stagione incredibile. Parlo del lavoro quotidiano, dei rapporti: un grande ringraziamento ai ragazzi, al club, tutti compresi, allo staff tecnico e fisioterapico» continua coach Fioretti, elogiando il lavoro del gruppo.

«Anche in questa serie abbiamo avuto qualche problemino e il nostro preparatore, Jacopo Torresi, e il suo assistente Francesco Sciarretta sono stati eccezionali. Se siamo arrivati a giocarcela così, fino in fondo, è perché sicuramente per il rapporto che c’è stato e per la programmazione con loro».

«Per ultimo, non meno importante, tutto il lavoro di sostegno che hanno fatto quest’anno con me i miei due assistenti: sia Iacopo Squarcina che Andrea Vicenzutto sono stati davvero eccezionali. Tutti hanno fatto una stagione incredibile. Non aggiungerei altro, la partita penso l’abbiate vista tutti: una battaglia, bella, di grande pathos e competizione. Complimenti a tutte e due le squadre» conclude coach Fioretti.

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 89-83

Parziali (23-23, 48-40, 68-66)

Venezia: Tessitori 13, Cole 27, Horton 8, Lever 3, De Nicolao N.E., Candi 3, Bowman 10, Wheatle 3, Janelidze N.E., Parks 9, Witljer 3, Valentine 10. All. Spahija.

Tortona: Vital 6, Hubb 11, Gorham 16, Manjon 9, Pecchia 2, Chapman, Tandia N.E., Baldasso 18, Strautins 13, Olejniczak 8, Biligha, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Gonella di Genova, Valzani di Taranto.