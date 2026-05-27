Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba - Sesta giornata
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Terre del Barolo Albese 9-8
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-7
Olivieri Opere Edili Duseu-Alta Langa 4-9
Roero Isolamenti Canalese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-0
Gottasecca-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9
Araldica Castagnole-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 1-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 6; Nocciole Marchisio Cortemilia 5; Terre del Barolo Albese 4; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Gottasecca, Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 3; M-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Bcc Pianfei Pro Paschese 2; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.
Serie B - Ottava giornata
Centro Incontri Us Gallese-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-2
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Benese 9-1
Amici del Castello-Castiati Neivese 9-6
Officine Pesce Bubbio-Alusic Merlese 9-5
Virtus Langhe-Pieve di Teco 6-9
Prodeo Chiusavecchia-Speb 9-1
Riposa: Valle Bormida
Nona giornata
Alusic Merlese-Amici del Castello 5-9
Speb-Benese 6-9
Virtus Langhe-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 5-9
Valle Bormida-Officine Pesce Bubbio 9-5
Pieve di Teco-Centro Incontri Us Gallese 9-6
Castiati Neivese-Prodeo Chiusavecchia 9-4
Riposa: Castiglia Costruzioni Bormidese
Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 7; Prodeo Chiusavecchia, Pieve di Teco e Valle Bormida 5; Speb, Virtus Langhe, Centro Incontri Us Gallese e Amici del Castello 4; Benese e Alusic Merlese 3; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 1.
Serie C1 - Sesta giornata
Subalcuneo-Castiati Castagnole 9-8
Pro Paschese-Bormidese 9-0
Ricca-Virtus Langhe 9-4
Don Dagnino-Duseu 4-9
San Biagio-Ceva 2-9
Monticellese-Gottasecca 7-9
Classifica: Gottasecca 6; Pro Paschese, Monticellese, Ceva, Castiati Castagnole e Ricca 4; Duseu e Virtus Langhe 3; San Biagio 2; Don Dagnino e Subalcuneo 1; Bormidese 0.
Serie C2 Girone A - Recupero quinta giornata
Abrigo Croma Ricca-Pieve di Teco 9-2
Sesta giornata
Pro Spigno-Augusto Manzo 9-2
Pieve di Teco-Taggese 9-6
Valle Bormida-Global Sped Neivese 0-9 forfait medico
Riposa: Abrigo Croma Ricca
Classifica: Pro Spigno e Global Sped Neivese 4; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 2; Taggese, Pieve di Teco e Valle Bormida 1.
Serie C2 Girone B - Seconda giornata
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Peveragno 9-4
Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Subalcuneo 6-9
Benese-Monastero Dronero 4-9
Classifica: Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 2; Benese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.
Under 21 - Recupero quarta giornata
Bubbio-Virtus Langhe 9-6
Quinta giornata
Pro Paschese-Virtus Langhe B 9-0
San Leonardo-Subalcuneo 9-5
Cortemilia-Merlese 9-6
Albese-Bubbio 6-9
Virtus Langhe A-Araldica Castagnole 9-7
Classifica: Pro Paschese e Bubbio 4; San Leonardo, Cortemilia e Subalcuneo 3; Araldica Castagnole, Merlese, Albese e Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Quarta giornata
Don Dagnino-Ricca 8-0
San Leonardo-Subalcuneo B 8-1
Speb-Pro Paschese A 8-2
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Don Dagnino, San Leonardo e Speb 3; Ricca 2; Subalcuneo B 1; Amici del Castello e Pro Paschese A 0.
Allievi Girone B - Prima giornata
Pro Paschese B-Araldica Castagnole 8-1
Subalcuneo A-Ceva 8-1
San Biagio-Bormidese 8-4
Classifica: Pro Paschese B, Subalcuneo A e Speb 1; Bormidese, Araldica Castagnole e Ceva 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Quarta giornata
San Leonardo-Neivese A 7-2
Araldica Castagnole-Ricca 0-7
Merlese B-Valle Bormida 7-1
Ceva-Alta Langa 1-7
Riposa: Pro Paschese B
Classifica: Ricca 4; Pro Paschese B, Neivese A, San Leonardo, Alta Langa e Valle Bormida 2; Merlese B 1; Araldica Castagnole e Ceva 0.
Esordienti Girone B - Quarta giornata
Amici del Castello-Pro Paschese A 1-7
Neivese B-Albese A 7-1
Albese B-Merlese A 2-7
Don Dagnino-Cortemilia 3-7
Riposa: Neivese C
Classifica: Cortemilia, Albese A e Merlese A 3; Neivese B, Neivese C e Pro Paschese A 2; Don Dagnino 1; Albese B e Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Quarta giornata
Gottasecca-Duseu 7-0 forfait
Merlese-Don Dagnino 7-6
San Leonardo-Pro Paschese 7-0
Speb-Ricca 7-1
Classifica: San Leonardo 4; Speb e Pro Paschese 3; Don Dagnino e Merlese 2; Gottasecca e Ricca 1; Duseu -1.
Pulcini Girone B - Posticipo terza giornata
Ceva-Canalese 7-2
Quarta giornata
Monastero Dronero B-Cortemilia 7-1
Canalese-Albese 0-7
Monastero Dronero A-San Biagio 7-0
Augusto Manzo-Ceva 1-7
Classifica: Monastero Dronero A, Monastero Dronero B, Albese e Ceva 3; San Biagio, Cortemilia e Canalese 1; Augusto Manzo 0.
