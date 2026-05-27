Dodecarun, il circuito torna a Valenza

Seconda “notturna” per l’edizione 2026 di Dodecarun: giovedì 28 maggio il circuito fa tappa a Valenza (Alessandria) per la “Camminata Città dell’Oro”, una classica della corsa su strada rinata nel 2025 per iniziativa dell’Atletica Alessandria. Il tracciato, pianeggiante, è di circa 5 chilometri e 400 metri. «L’obiettivo per la prossima stagione è di trasformarla in una 5 km certificata Fidal», dice Giorgio Goggi, ideatore con il figlio Steve del circuito Dodecarun e promotore della rinascita della corsa.

Nel 2025 la gara fu dominata da una coppia di atleti etiopi, Walegnin Limenh e Mulugeta Fenja. Tra le donne si impose Sofia Cafasso, futura vincitrice della classifica generale. La prova femminile, come l’anno scorso, sarà intitolata ad Arianna Alpi, figlia dell’attrice valenzana Marina Giulia Cavalli, scomparsa giovanissima per una leucemia. Cavalli è stata un’ottima mezzofondista, più volte azzurra con la nazionale juniores. Fu proprio lei, nel 1981, a vincere la prima edizione della “Camminata”.

Il circuito Dodecarun comprende 21 tappe tra cross, strada (tra cui quattro prove certificate Fidal: tre sui 5 km e una mezza maratona) e pista (due gare). Altre quattro prove in pista daranno vita al Trofeo del Mezzofondo che darà punti Dodecarun con la sua classifica stabilita con criteri che verranno fissati da Fidal. Il vincitore e la vincitrice delle classifiche assolute riceveranno un gioiello del valore di 4.500 euro. Saranno premiati i primi venti e le prime venti delle due graduatorie, con gioielli del valore di 3500 euro (secondo posto), 2500 euro (terzo posto), 1500 euro (quarto-quinto posto), 1000 euro (sesto-decimo posto) e 500 euro (undicesimo-ventesimo posto). Sono previsti premi anche i primi cinque classificati di ciascuna delle dieci categorie maschili e femminili in gara (juniores-promesse-seniores, over35, over40, over 45, over50, over55, over60, over 65, over70 e over75) e per le venti società più numerose.

Queste le classifiche dopo sette prove

Uomini. 1. Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 301 punti; 2. Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 255; 3. Laratore (Roata Chiusani) 192; 4. Bono (Podistica Robbiese) 172; 5. Zamuner (Atl. Santhià) 160; 6. Roselli (Atl. Novese) 135; 7. Martinotti (Run of Made) 117; 8. Aimar (Atl. Pinerolo) 109; 9. Chiesa Bio Correndo Avis) 106; 10. Demetri (Atl. Alessandria) 99; 11. Picollo (Maratoneti Genovesi) 98, 12. Ruggiero (Mezzaluna) 90; 13. Magagna (Atl. Alessandria) 88; 14. Castellino (Roata Chiusani) 82; 15. Mandrino (Atl. Alessandria) 80; 16. Zottarelli (Atl. Alessandria) 79; 17. Galati (Atl. Novese) 78; 18. Arseniato (Bio Correndo Avis) 76; 19. Rismondo (Atl. Novese) 74; 19. Casula (Brancaleone Asti), Agoglia (Serravallese) e Barbieri (Serravallese) 71.

Donne. 1. Giulia Cavalieri (Sisport) 243 punti; 2. Chiabrera (Brancaleone AT) 216; 3. Mocci (Bio Correndo Avis) 186; 4. Azeroual (Atl. Alessandria) 181; 5. Gaiola (Atl. Pinerolo) 177; 6. Di Salvo (Roata Chiusani) 176; 7. Laino (Brancaleone Asti) 168; 8. Gagliardi (Atl. Saluzzo) 155; 9. Rabbia (Brancaleone Asti) 134; 10. Marchisa (Atl. Alessandria) 131; 11. Ferro (Brancaleone Asti) 108; 12. Salzani (Atl. Novese) 106; 13. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo), Sulis (Brancaleone Asti) e Giusto (Atl. Pinerolo) 97; 16. Bonafè (Atl. Alessandria) 94; 17. Ghisalberti (Valle Brembana) e Gandolfi (Pro Sesto) 85; 19. Gioia (Giannonerunning) 82; 20. Di Toma (Atl. Gavirate) 80.