Il saluto di fine stagione della Bertram Derthona ai tifosi

Derthona Basket invita tutti i suoi tifosi al saluto di fine stagione in programma domani, giovedì 28 maggio. L’appuntamento è per le ore 18 al Bar Ventidue in Via Carducci 12, nel pieno centro storico di Tortona, proprio di fronte al nostro Derthona Basket Store. Sarà l’occasione per salutare la squadra e tutto lo staff della Bertram Derthona Tortona, reduce dalla conclusione dell’annata sportiva 2025/26 dopo l’uscita dai playoff di Serie A nella decisiva Gara 5 di martedì sera con i padroni di casa di Venezia. Per aumentare la voglia di Derthona degli appassionati, il nostro store proporrà per l’occasione una SPECIAL SALES dedicata ai tifosi, con sconti del 20, 30 e 40%.