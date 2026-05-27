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Tamburello a muro: i risultati del fine settimana

Tutti i risultati e le classifiche aggiornate della serie A e serie B
1 min
Tamburello a muro: i risultati del fine settimana

SERIE A
Montemagno-Azzano 16-5
Calliano-Vignale 6-16
Grazzano-Montechiaro 8-16
Portacomaro-Rocca d'Arazzo 16-9

Classifica: Rocca d'Arazzo, Vignale e Montechiaro 14, Montemagno e Portacomaro 10, Grazzano 8, Azzano 2 e Calliano 0.

SERIE B-C
Casa Paletti-Grazzano 16-6
Montechiaro-Camerano 16-8
Castell'Alfero-Basaluzzo 16-8
Riposava: Vignale

Classifica: Casa Paletti 15, Vignale* e Basaluzzo 8, Grazzano e Castell'Alfero* 6, Camerano 5, Montechiaro 4.

*Vignale e Castell'Alfero hanno una partita in meno: lo scontro diretto in casa del Vignale è previsto per Mercoledì 27 Maggio ore 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

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