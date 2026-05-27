Tamburello a muro: i risultati del fine settimana

Classifica: Rocca d'Arazzo, Vignale e Montechiaro 14, Montemagno e Portacomaro 10, Grazzano 8, Azzano 2 e Calliano 0.

SERIE B-C

Casa Paletti-Grazzano 16-6

Montechiaro-Camerano 16-8

Castell'Alfero-Basaluzzo 16-8

Riposava: Vignale

Classifica: Casa Paletti 15, Vignale* e Basaluzzo 8, Grazzano e Castell'Alfero* 6, Camerano 5, Montechiaro 4.

*Vignale e Castell'Alfero hanno una partita in meno: lo scontro diretto in casa del Vignale è previsto per Mercoledì 27 Maggio ore 18.