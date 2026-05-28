Safatletica: Torino lancia il Campionato di Società Assoluto su Pista - Finale B

La Finale B si disputerà allo Stadio Primo Nebiolo di Torino sabato 13 e domenica 14 Giugno. In pista scenderanno 12 società maschili e 15 femminili provenienti da tutto il nord Italia, impegnate nelle 20 gare classiche dell'atletica leggera. Considerato il curriculum degli atleti che presenzieranno al campionato, è facilmente ipotizzabile un appuntamento dai contenuti tecnici e agonistici di alto livello. Per la Città di Torino è un'occasione strategica per rafforzare la propria vocazione sportiva valorizzare il rinnovato Stadio Primo Nebiolo, sempre più centrale nel panorama dell'atletica italiana.

Alla presentazione prenderanno parte l'Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, un rappresentante del Consiglio Regionale, la Consigliera FIDAL Zahara Bani, il Presidente del CONI Regionale Stefano Mossino, il Presidente della PGS Alessandro Tarabuso e il Presidente della società organizzatrice Safatletica Piemonte Ivo Marco. Saranno presenti in qualità di testimonial gli atleti azzurri Roberta Bruni e Marco Fassinotti e il responsabile organizzativo Riccardo Frati.

Durante la conferenza stampa verranno illustrati:

• il programma ufficiale della manifestazione;

• le società partecipanti;

• gli atleti di maggiore interesse tecnico;

• gli aspetti organizzativi e logistici dell'evento;

• le iniziative collaterali dedicate al pubblico e ai giovani;

• il team Safatletica che rappresenterà la Città di Torino al Palio dei Comuni in occasione del Golden Gala allo Stadio Olimpico di Roma.