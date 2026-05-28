Cuneo Volley: Lorenzo Sala rinnova in biancoblù

Sulla conferma di Lorenzo si è così espresso il DS Paolo Brugiafreddo: «Siamo molto soddisfatti per la conferma di Lorenzo, con lui abbiamo iniziato un percorso lo scorso anno dove sapevamo fosse un ragazzo con del potenziale, che forse non sempre è riuscito ad esprimere con continuità durante la passata stagione, ma che tuttavia nonostante qualche intoppo dovuto ad infortuni ha dimostrato assolutamente il suo valore, mostrando di poter stare nella categoria e di avere un ruolo molto importante. Per noi è un elemento fondamentale perché ci dà qualità soprattutto in allenamento, ma sappiamo che potrà essere un’alternativa molto valida e molto credibile nel caso ce ne fosse bisogno o magari in alcune situazioni tattiche particolari. Siamo quindi molto contenti, ribadisco, di aver rinnovato l’intesa con lui, è un ragazzo che siamo contenti di aver “adottato” a Cuneo, perché crediamo profondamente che lui abbia tutte le qualità per dare il proprio apporto alla squadra e alla Società, alla quale sta dimostrando un attaccamento particolare».

Con altrettanto entusiasmo ha così commentato il proprio rinnovo Sala: «Sono veramente contento di rimanere a Cuneo, onorato della fiducia reciproca cresciuta nel corso dell’anno; non era affatto scontato che una Società neo promossa in SuperLega desse fiducia a un giocatore come me, proveniente dall’A2. Sono contento e consapevole della stagione che verrà e dei sacrifici che dovremo fare. Già in questo mese di allenamenti post season stiamo spingendo. Sono contento di conoscere questo nuovo gruppo e spero che potremo fare, innanzitutto il compito base, e poi qualcosa di grande per Cuneo perché se lo merita».

Una dichiarazione che dimostra da sola quanto sia speciale, sensibile e attaccato a Cuneo.

La campagna abbonamenti, dopo le prime due fasi promozionali, dal 18 maggio fino a inizio regular season 2026/2027 resterà invariata con l’ultima fase denominata per l’appunto LAST e disponibile su Liveticket.it o di persona da “Energia Pulita” in c.so Nizza a Cuneo.