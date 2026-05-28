Torna il 4 ottobre 2026 “100×100 Donne” a Ivrea e nel Canavese

Dopo i 460 sorrisi della prima edizione e il premio “Ho voluto la bicicletta” conquistato alla Fiera del Cicloturismo di Padova, la manifestazione cicloturistica ideata da Paola Gianotti – ultra ciclista, 4× Guinness World Record, attivista per l'ambiente e la sicurezza dei ciclisti – torna il 4 ottobre 2026 nello splendido scenario del Canavese. Due percorsi senza classifica, con la bici come strumento di libertà e solidarietà. Le iscrizioni sono aperte.

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione della 100×100 Donne, la manifestazione cicloturistica esclusivamente dedicata alle donne ideata dall’ultraciclista e attivista Paola Gianotti, in collaborazione con il GAL Valli del Canavese e il Consorzio Operatori Turistici del Canavese. L'appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre 2026 con partenza e arrivo allo Stadio della Canoa di Ivrea. Le iscrizioni chiudono giovedì 1 ottobre alle ore 12.00.

Cos'è la 100×100 Donne

La 100×100 Donne non è una gara. È una manifestazione cicloturistica pensata per donne di ogni livello – dalle cicliste esperte alle neofite, dalle amatoriali a chi sale in sella per la prima volta – unite dalla voglia di muoversi, raccontarsi e sentirsi libere. È aperta a qualsiasi tipo di bicicletta, tradizionale o a pedalata assistita, e le strade non sono chiuse al traffico: un presidio capillare di volontari accompagna le partecipanti lungo l'intero percorso.

Il tracciato si snoda nel territorio del Canavese, tra colline, laghi e castelli, sviluppandosi a forma di 8 per consentire a ciascuna di scegliere se percorrere i primi 58 km (HALF 100×100 Donne), adatti a cicliste amatoriali di ogni età, o il percorso completo di 110 km (FULL 100×100 Donne), con la salita verso la Valchiusella nella seconda metà e un dislivello complessivo di circa 1.200 metri. Sono previsti due punti ristoro e un pasta party finale allo Stadio della Canoa, con i primi arrivi attesi a partire dalle ore 12.00.

La bicicletta, in questo contesto, diventa strumento di benessere fisico e mentale, mezzo per viaggiare e superare i propri limiti: un atto collettivo di indipendenza e sorellanza. Il ricavato dell'evento è destinato a sostenere dei progetti dedicati alle donne.

Il successo della prima edizione e il traguardo del 2026

La prima edizione, tenutasi il 12 ottobre 2025, ha superato ogni aspettativa: 460 donne hanno pedalato insieme lungo le strade del Canavese, in quello che si è rivelato molto più di un evento sportivo – un momento di comunità, emozione e solidarietà concreta. Per il 2026, l'obiettivo è raggiungere le 600 iscritte, consolidando la 100×100 Donne come appuntamento di riferimento nel panorama del cicloturismo femminile italiano.

Paola Gianotti, ideatrice dell'evento, commenta:

«Ci sono momenti nella vita in cui il cuore ti dice che stai facendo la cosa giusta. Ecco, ogni volta che penso al 4 ottobre 2026 e al ritorno di 100×100 Donne, il mio cuore parla chiaro: sono felice. Profondamente, immensamente felice. La scorsa edizione mi ha cambiata. Ho visto occhi brillare, ho sentito risate e respiri affannati mischiarsi insieme, ho visto donne che non si conoscevano diventare complici, sorelle, forza l'una per l'altra. Quel giorno mi ha insegnato che quando le donne si mettono in movimento, il mondo trema – nel senso più bello del termine. E allora eccoci qui, di nuovo. Più determinate. Più unite. Più vive. Perché 100×100 Donne non è una gara. Non è solo una pedalata. È un atto d'amore – verso sé stesse, verso le altre, verso chi ha bisogno di noi.»

Il premio “Ho voluto la bicicletta”

Nell'attesa della seconda edizione, la 100×100 Donne ha già conquistato un riconoscimento di rilievo a livello nazionale. Lo scorso 28 marzo 2026, alla Fiera del Cicloturismo di Padova, Paola Gianotti ha ricevuto il premio “Ho voluto la bicicletta” nella categoria Adesso Pedala, riservata a personalità femminili distintesi per un progetto capace di promuovere e valorizzare il mondo della bici.

Il riconoscimento è dedicato alla memoria di Mariateresa Montaruli, giornalista, reporter di viaggi, scrittrice e blogger specializzata in cicloturismo e mobilità dolce, scomparsa prematuramente nel 2023. Organizzato da La Nuova Ecologia, Upcycle Cafè, Bikenomist e da amici di Montaruli, il premio celebra il contributo femminile alla diffusione della cultura delle due ruote. La giuria ha motivato l'assegnazione a Paola Gianotti per aver trasformato una sfida sportiva in un potente atto di partecipazione collettiva: un evento per sole donne capace di portare centinaia di cicliste a pedalare insieme, unendo empowerment e solidarietà, con la bicicletta come simbolo di libertà, autonomia e sorellanza.

Partner e iscrizioni

La 100×100 Donne 2026 è realizzata con il supporto dei partner principali: GAL Valli del Canavese, Food.Stories.Travel, Paola Gianotti Academy e Canavese Village.

Le iscrizioni sono disponibili sulla piattaforma ENDU all'indirizzo: www.endu.net/it/events/100x100-donne

Tutte le informazioni sull'evento, il percorso e le strutture convenzionate sono disponibili su: turismoincanavese.com/eventi/100-x-100-donne-2026

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A proposito di Paola Gianotti

Classe 1981, laurea in Economia e Commercio, Paola Gianotti è una coach e speaker motivazionale, ultra-ciclista e 4 volte Guinness World Record, tra cui quello della donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bici. L’atleta porta avanti da anni una campagna per la sicurezza dei ciclisti sulle strade. Investita da un’auto nel 2014, durante il suo giro del mondo, Paola ha riportato la frattura della 5^ vertebra cervicale. Al suo rientro, anche in collaborazione con Maurizio Fondriest e Marco Cavorso, che ha visto il figlio ciclista quattordicenne Tommy morire per un incidente stradale, ha fondato l’associazione “Io Rispetto il Ciclista”. Pedalando sulle strade del nostro Paese (Giro d’Italia nel 2018 e nel 2019, Giro del Piemonte e Giro della Toscana nel 2020, Giro della Calabria e della Sicilia nel 2021), Paola ha cercato di coinvolgere tutti i comuni italiani nell’installazione di cartelli che invitano a rispettare la distanza di 1,5m in fase di sorpasso di un ciclista. Ad oggi sono oltre 10.000 i cartelli sul territorio, installati in tutta Italia. Molte le iniziative a fini sociali o benefici, portate avanti dall’atleta fino ad oggi: da Bike The Nobel nel 2016, che l’ha vista pedalare da Milano a Oslo per candidare la bici per il Nobel per la pace, alla pedalata per regalare (104) biciclette alle donne Ugandesi, alla formazione di 35 meccanici di biciclette sempre in Uganda, fino al 2020 quando, in piena pandemia, ha pedalato per 12 ore sui rulli raccogliendo fondi per donare 10.600 mascherine agli ospedali Regina Margherita di Torino e Ospedale di Ivrea. Nel 2022, lancia il progetto Bike4Tree con il quale si impegna a piantumare 2022 alberi in Italia grazie allo spin-off dell’Università di Padova Wow Nature, e pedala per 2.200km da Stoccolma a Milano. Nel 2023 ha attraversato il Mato Grosso in Brasile in bici per documentare la deforestazione e proseguire il progetto di ripiantumazione degli alberi. Nel 2024 ha realizzato Cycling No Borders, una traversata in 18 tappe da Helsinki a Parigi per Rai Radio 2 per promuovere la mobilità sostenibile e monitorare la qualità dell’aria lungo il percorso. Oltre ad essere stata insignita del premio Don Puglisi, del premio Pulcheria, dell’Amelia Earhart, ha ricevuto un riconoscimento al Premio Brera. Ha tre libri all’attivo (“Sognando l’Infinito” ed. Piemme, “In Fuga Controvento” ed. Bradipo Libri, “La Svolta” ed. Feltrinelli) in cui racconta delle sue imprese, dei suoi giri e delle sue esperienze di vita, motivando e spronando al cambiamento.