Novipiù Campus Piemonte da applausi alle Finali Nazionali: testa alta contro Cantù e Virtus Bologna

Gran primo tempo di Campus con la corazzata Cantù! Il grande appuntamento con i Nazionali della categoria Under 17 Eccellenza , dove gli albesi si sono qualificati tra le migliori16 squadre d’Italia, inizia in salita con la corazzata Cantù . I brianzoli sono una delle squadre favoritissime per il titolo, un roster per fisicità e talento di categoria superiore. Non si spaventano, però, gli albesi, con un avvio di grande cuore.

Avanti Campus 4-6, poi Cantù sorpassa, ma gli albesi restano in scia (9-7). Ecco che arriva la prima fuga (19-13), ma i piemontesi non mollano con Torcello (21-17), prima del canestro di Villa che chiude laprima frazione: 23-17. Ancora un break canturino (27-18), Maffiola risponde di carattere in faccia a Ventura: 27-23! La forbice torna subito ad aprirsi (36-23), ma gli albesi non mollano : 38-30. Tripla canturina sulla sirena dell’intervallo e 41-30 a metà del match, con un primo tempo strepitoso dei ragazzi di coach Gaudio. Nella ripresa, tuttavia, emergono i centimetri e il talento dei brianzoli e la sfida è a senso unico. Campus non molla fino al 51-37, ma gli sforzi profusi sono stati tanti. Scappa Cantù che raggiunge in pochi minuti il +40 fino a vincere 94-55.

Per la Novipiù Campus resta l’orgoglio per aversi potuto confrontare con una delle squadre più forti d’Italia (chiuderà terza ai Nazionali) e soprattutto l’aver mostrato che per due periodi si è riusciti a giocare ala pari.

Cantù - Campus 94-55

Novipiù Campus: Osson, Cogno 18, Maffiola 7, Torcello 10, Serafini 5, Prandi, Voghera, Vassiljev 3, Bravi 3, Botta 3, Murri.

Campus strepitosa, sfiora la vittoria con la Virtus Bologna!

Con una partita strepitosa contro la Virtus Bologna, Campus sfiora la vittoria, realizzando la tripla del +1 a 48 secondi dalla fine. La risposta bolognese beffa gli albesi, che però escono a testa altissima tra gli applausi del pubblico presente.Non c’è tempo per riposare alle Finali Nazionali e, dopo le fatiche con la corazzata Cantù, Campus affronta l’Under 17 di un’altra storica italia, la Virtus Bologna, uno dei due club più importanti in Europa nelle ultime stagioni, tanto da essere l’unica di tutta Italia insieme all’Olimpia Milano.

Non c’è timore reverenziale negli occhi dei ragazzi di coach Gaudio che hanno un approccio al match clamoroso. Con i 5 punti di fila di Serafini è +4 piemontese (5-9), Bologna poi recupera e mette la freccia, ma si continua punto a punto: 14-14 dopo la prima frazione. Maffiola prova a riaprire la forbice colpendo dall’arco (15-19), Bologna segna, ma Cogno replica con fallo (17-21). Serafini in contropiede difende i suoi dall’aggancio, poi colpisce da tre per il 28-33! La Virtus accorcia alla pausa, ma è venteggio albese a metà: 30-33. Bologna sorpassa di rientro dagli spogliatoi (36-33), Vassiljev impatta sulla sirena dei 24 (36-36). Ci riprovano le V nere (41-36), ma ecco l’immediata risposta albese con uno 0-8 per il 41-44. In chiusura di frazione gli emiliani tornano a guidare le danze trovano il +6 (52-46). Bologna cavalca l’inerzia e prova a scappare nell’ultima frazione portandosi sul +10 a 3 minuti dalla fine: 63-53. Campus sembra ko, ma invece…Torcello trova due punti preziosi, Cogno capitalizza il bell’assist di Serafini, che poi colpisce dall’arco: 64-60 a 1:40 dal termine. Palla recuperata dagli albesi, parte il contropiede, Maffiola, tira viene abbattuto, ma segna lo stesso: 64-62. Si ribalta il fronte e Bologna va ancora a vuoto, corre Campus, Serafini riapre per Maffiola che segna da tre punti: sorpasso!! Campus avanti 64-64 a 48 secondi dal termine. Nell’ultima azione un pizzico di sfrotuna punisce i piemontesi, Bologna sbaglia il tiro, ma con uno strike di difensori che cadono a rimbalzo, ne approfitta un giocatore emiliano, che corregge 66-65. Campus ha un paio di chance che non riesce a sfruttare e il fallo sistematico permette a Bologna di chiudere i giochi sul 68-65.

Non arriva il successo per gli albesi che però vanno davvero vicinissimi a prendersi uno scalpo importante come quello della Virtus. Anzi, per quanto visto, i ragazzi di coach Gaudio avrebbero meritato certamente di portarsi a casa questa gioia. Il rammarico della serata resta, per le basse percentuali ai tiri liberi (8/23) e per avere davvero accarezzato questo sogno. La partita è stata comunque da applausi!

Virtus Bologna - Campus 68-65

Novipiù Campus: Osson, Cogno 13, Maffiola 18, Torcello 6, Serafini 16, Prandi, Voghera, Vassiljev 12, Bravi, Botta, Murri.