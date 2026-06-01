Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba - Settima giornata

Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9

Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Roero Isolamenti Canalese 4-9

Terre del Barolo Albese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4

Nocciole Marchisio Cortemilia-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-5

Araldica Castagnole-Gottasecca 2-9

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 7; Nocciole Marchisio Cortemilia 6; Terre del Barolo Albese 5; Gottasecca e Roero Isolamenti Canalese 4; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 3; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.



Serie B - Recupero settima giornata

Speb-Amici del Castello 9-2

Decima giornata

Centro Incontri Us Gallese-Virtus Langhe 8-9

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Speb 9-4

Amici del Castello-Valle Bormida 5-9

Benese-Castiati Neivese 7-9

Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese 4-9

Prodeo Chiusavecchia-Alusic Merlese 9-1

Riposa: Pieve di Teco

Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 6; Speb, Virtus Langhe e Pieve di Teco 5; Centro Incontri Us Gallese e Amici del Castello 4; Benese e Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.



Serie C1 - Settima giornata

Ricca-Subalcuneo 9-3

Gottasecca-Pro Paschese 9-8

Ceva-Castiati Castagnole 9-7

Virtus Langhe-Don Dagnino 4-9

Bormidese-San Biagio 9-7

Duseu-Monticellese 4-9

Classifica: Gottasecca 7; Monticellese, Ceva e Ricca 5; Pro Paschese, e Castiati Castagnole 4; Duseu e Virtus Langhe 3; San Biagio e Don Dagnino 2; Bormidese e Subalcuneo 1.



Serie C2 Girone A - Sesta giornata

Augusto Manzo-Pieve di Teco 9-1

Taggese-Abrigo Croma Ricca 4-9

Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-4

Riposa: Valle Bormida

Classifica: Global Sped Neivese 5; Pro Spigno 4; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 3; Taggese, Valle Bormida e Pieve di Teco 1.