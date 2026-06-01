Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba
- Settima giornata
Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 4-9
Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Roero Isolamenti Canalese 4-9
Terre del Barolo Albese-Olivieri Opere Edili Duseu 9-4
Nocciole Marchisio Cortemilia-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 9-5
Araldica Castagnole-Gottasecca 2-9
Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-4
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 7; Nocciole Marchisio Cortemilia 6; Terre del Barolo Albese 5; Gottasecca e Roero Isolamenti Canalese 4; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 3; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 2; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.
Serie B - Recupero settima giornata
Speb-Amici del Castello 9-2
Decima giornata
Centro Incontri Us Gallese-Virtus Langhe 8-9
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Speb 9-4
Amici del Castello-Valle Bormida 5-9
Benese-Castiati Neivese 7-9
Officine Pesce Bubbio-Castiglia Costruzioni Bormidese 4-9
Prodeo Chiusavecchia-Alusic Merlese 9-1
Riposa: Pieve di Teco
Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 6; Speb, Virtus Langhe e Pieve di Teco 5; Centro Incontri Us Gallese e Amici del Castello 4; Benese e Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.
Serie C1 - Settima giornata
Ricca-Subalcuneo 9-3
Gottasecca-Pro Paschese 9-8
Ceva-Castiati Castagnole 9-7
Virtus Langhe-Don Dagnino 4-9
Bormidese-San Biagio 9-7
Duseu-Monticellese 4-9
Classifica: Gottasecca 7; Monticellese, Ceva e Ricca 5; Pro Paschese, e Castiati Castagnole 4; Duseu e Virtus Langhe 3; San Biagio e Don Dagnino 2; Bormidese e Subalcuneo 1.
Serie C2 Girone A - Sesta giornata
Augusto Manzo-Pieve di Teco 9-1
Taggese-Abrigo Croma Ricca 4-9
Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-4
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Global Sped Neivese 5; Pro Spigno 4; Augusto Manzo e Abrigo Croma Ricca 3; Taggese, Valle Bormida e Pieve di Teco 1.
Serie C2 Girone B - Terza giornata
Monastero Dronero-Peveragno 9-3
Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9
Mercoledì 3 giugno ore 20.30
a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese
Classifica: Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Benese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.
Femminile - Prima giornata
Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-2
Canalese A-Canalese B 9-6
Riposa: San Leonardo
Classifica: Amici del Castello e Canalese A 1; San Leonardo, Canalese B e Gymnasium Albese 0.
Under 21 - Sesta giornata
Merlese-Virtus Langhe A 9-3
Bubbio-Pro Paschese 9-4
Virtus Langhe B-San Leonardo 1-9
Araldica Castagnole-Albese 9-7
Lunedì 1 giugno ore 18
a Cuneo: Subalcuneo-Cortemilia
Classifica: Bubbio 5; San Leonardo e Pro Paschese 4; Cortemilia, Merlese, Araldica Castagnole e Subalcuneo 3; Albese e Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Quinta giornata
Ricca-San Leonardo 8-2
Subalcuneo B-Amici del Castello 8-6
Pro Paschese A-Don Dagnino 8-7
Riposa: Speb
Classifica: Don Dagnino, Speb, San Leonardo e Ricca 3; Subalcuneo B 2; Pro Paschese A 1; Amici del Castello 0.
Allievi Girone B - Seconda giornata
Ceva-San Biagio 8-6
Bormidese-Pro Paschese B 7-8
Araldica Castagnole-Subalcuneo A 2-8
Classifica: Subalcuneo A e Pro Paschese B 2; San Biagio e Ceva 1; Bormidese e Araldica Castagnole 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Recupero terza giornata
Pro Paschese B-Merlese B 7-1
Quinta giornata
Pro Paschese B-Neivese A 7-2
Alta Langa-Merlese B 7-4
Araldica Castagnole-San Leonardo 2-7
Ricca-Ceva 7-0
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Ricca 5; Pro Paschese B 4; San Leonardo e Alta Langa 3; Neivese A e Valle Bormida 2; Merlese B 1; Araldica Castagnole e Ceva 0.
Esordienti Girone B - Quinta giornata
Albese B-Don Dagnino 5-7
Merlese A-Amici del Castello 7-0
Pro Paschese A-Neivese B 1-7
Neivese C-Cortemilia 0-7
Riposa: Albese A
Classifica: Cortemilia e Merlese A 4; Neivese B e Albese A 3; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 2; Albese B e Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Quinta giornata
Duseu-San Leonardo 0-7
Pro Paschese-Don Dagnino 2-7
Ricca-Gottasecca 7-0
Martedì 2 giugno ore 20
a Mondovì: Merlese-Speb
Classifica: San Leonardo 5; Speb, Don Dagnino e Pro Paschese 3; Merlese e Ricca 2; Gottasecca 1; Duseu -1.
Pulcini Girone B
- Recupero terza giornata
Monastero Dronero A-Augusto Manzo 7-0
Quinta giornata
San Biagio-Monastero Dronero B 1-7
Ceva-Monastero Dronero A 2-7
Albese-Augusto Manzo 7-0
Cortemilia-Canalese 7-3
Classifica: Monastero Dronero A 5; Monastero Dronero B e Albese 4; Ceva 3; Cortemilia 2; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0.