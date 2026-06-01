VTT di Lagnasco: nasce il Progetto Alto Livello

La VTT di Lagnasco, con sede al Tennistadium, prosegue il proprio arricchimento di proposte sportive e lo fa in grande stile con la partenza della sezione professionistica, il cosiddetto alto livello, che già vede impegnata Camilla Rosatello, giocatrice di casa. Un nuovo tassello che si lega anche alla maggior disponibilità di spazi e campi che la VTT avrà in ragione dei lavori ancora in corso di raddoppio della struttura. La prima giocatrice “esterna” ad aver fatto una vera e propria scelta di vita trasferendosi a Lagnasco per provare a fare un ulteriore salto di qualità è la 29enne siciliana Dalila Spiteri, nativa di Licata e amica di Camilla Rosatello, lo scorso anno il best ranking di numero 201 Wta.

Il “progetto Spiteri” prevede la supervisione del direttore tecnico della VTT, Duccio Castellano, e la guida nei vari tornei in programmazione di Francesco Bessire: «Ero in un periodo un po’ difficile e di confusione – ha detto Dalila – e Camilla, una grande amica e quasi una sorella, mi ha teso una mano proponendomi di entrare a far parte del progetto “pro” da poco partito alla VTT. Ho chiaro l’obiettivo di provare a dare il cento per cento del mio tennis in tutti i settori. Mi ha colpita in VTT la professionalità di ogni componente dello staff, la cura del dettaglio, la voglia che ogni singolo possiede di dare il massimo. Avevo bisogno di un ambiente simile e credo fortemente in questo tipo di approccio e lavoro. Francesco è preparato e con lui ho già lavorato in passato nell’Accademia di Cinà a Palermo. Poi sono stata a Jesi con Alice Savoretti, coach che mi ha seguita per un certo periodo. A Lagnasco, pur rinunciando al mio mare di Sicilia, ho trovato la serenità che cercavo. I risultati saranno una conseguenza del lavoro. L’obiettivo è arrivare a giocare nel prossimo gennaio le qualificazioni Slam in Australia».

Talento puro dal gioco brillante, Dalila Spiteri ha avuto un best ranking di 265 Wta e attualmente è n° 301.

Così Francesco Bessire: «Con Dalila ci conosciamo bene e abbiamo già lavorato insieme nel 2024 a Palermo. A Lagnasco abbiamo ripreso il rapporto dando vita a un vero e proprio “team”. La parte della preparazione atletica è curata da Marco Mina. Stiamo operando sia sotto il profilo della prevenzione, che dell’incremento della mobilità e resistenza. Occorre mettere insieme i vari aspetti che fanno di una giocatrice una professionista e le consentono, anche dal punto di vista tattico, di esprimere il massimo del potenziale di cui dispone. I prossimi impegni agonistici saranno per Dalila il 60.000 $ Wta di Caserta, poi un 75.000 $ in Repubblica Ceca, quindi un 50.000 $ in Bulgaria. Poi torneremo in VTT per un richiamo di preparazione. Ho preso questo impegno anche come una sfida personale dopo aver portato lo scorso anno Camilla Rosatello, con la supervisione di Duccio Castellano, al best ranking di numero 201 Wta. L’obiettivo è fare il massimo anche con Dalila. Lo spirito di squadra è importantissimo nel tennis moderno e lo vediamo a qualsiasi livello, sia in campo maschile che femminile».

La nuova sfida targata VTT di Lagnasco è solo all’inizio. L’obiettivo della dirigenza della struttura è quello nell’arco dei prossimi mesi di accogliere altre giocatrici pronte a misurarsi e crescere con le metodologie di lavoro della VTT. Professionalità, competenze, passione e programmazione da queste parti sono all’ordine del giorno e rappresentano un’assoluta garanzia di successo. Dalla VTT di Lagnasco prende forma, dunque, una sfida che merita di essere seguita in tutte le sue componenti.