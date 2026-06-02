Serie B Femminile, Polisportiva Pasta WBasket  conquista la Coppa Piemonte

Nella finale contro Basket Nole, disputata sul parquet di Pasta davanti a tantissimi tifosi, la squadra di coach Cagnazzi ribalta una gara che sembrava compromessa dopo un avvio difficilissimo, trovando nella difesa, nel carattere e nella forza del gruppo le armi decisive per conquistare il trofeo.

LA GARA

Coach Cagnazzi parte con Isoardi B., Isoardi A., Minarelli, Marsili e Gregori; coach Gianzana risponde con Baima, Moisa, Martinengo, Sabou e Demartini.

L’inizio è tutto in salita per le gialloblù, probabilmente frenate dall’emozione di giocare una finale praticamente in casa e davanti a un pubblico numerosissimo. L’attacco fatica a trovare ritmo e continuità, mentre Nole costruisce con efficacia grazie alle iniziative di Sabou, che mette in ritmo soprattutto Baima e Martinengo. Il primo quarto si chiude sul 17-5 per le biancoblù, un parziale che sembra indirizzare pesantemente la finale.

Nel secondo periodo le Grifone provano a reagire soprattutto attraverso la difesa. La metà campo offensiva continua però a essere complicata da affrontare e all’intervallo lungo il punteggio dice 21-11 in favore di Nole.

Ma al rientro dagli spogliatoi cambia completamente la partita.

La difesa rivaltese diventa praticamente impenetrabile: recuperi, aggressività e intensità permettono finalmente di correre il campo e trovare soluzioni offensive più efficaci, tra tiri aperti e numerosi viaggi in lunetta. Il devastante parziale di 2-16 ribalta totalmente l’inerzia della sfida e porta le Grifone dal -10 al +4 dell’ultimo mini-intervallo.

L’ultima frazione si apre con il tentativo di reazione di Nole, che piazza immediatamente un 7-0 tornando avanti sul 30-27. Coach Cagnazzi chiama timeout per riordinare le idee e la risposta della squadra è straordinaria: la difesa torna a chiudersi con energia e determinazione, mentre Parlani e Marsili riportano avanti le gialloblù.

Nole prova anche la carta della difesa “triangolo e due”, ma l’inerzia ormai è tutta dalla parte delle Grifone. I rimbalzi offensivi convertiti in punti da Gregori valgono il 32-39 che indirizza definitivamente la finale, prima della spettacolare tripla da oltre nove metri di Beatrice Isoardi che chiude i conti sul 32-42 e fa esplodere la festa gialloblù.

La Coppa Piemonte è delle Grifone.

IL COMMENTO

«Volevamo fortemente questa coppa dopo una stagione lunga e faticosa. Siamo partite molto contratte, forse per l’emozione, e abbiamo rischiato grosso. Poi però le ragazze hanno reagito in maniera incredibile e hanno portato a casa una vittoria che a un certo punto sembrava davvero impossibile. Faccio i complimenti a tutte per la voglia, il carattere e lo spirito con cui hanno ottenuto questo risultato.»

BASKET NOLE - POL. PASTA 32-42

Parziali (17-5; 21-11; 23-27)

NOLE: Clara, Baima 7, Busana, Centroni, Bagnasco, Ferrero 4, Moisa, Sabou 6, Martinengo 9, Demartini 2, Actis, Ricci 4. All. Gianzana; Ass. Brunello.

PASTA: Isoardi B. 8, Parlani 7, Stuerdo, Bertoglio 1, Minarelli, Gregori 11, Isoardi A. 9, Marsili 4, Calvetto, Ouattara 2, Carfora. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino, Ciuffardi; Prep. Pilan.