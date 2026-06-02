BEA Chieri: Area Pro ribalta l'avvio bruciante dei Leopardi e fa sua Gara 1

Domenica 31 maggio, il PalaGialdo accende i riflettori sul primo atto del secondo e decisivo turno dei playout di Serie C Interregionale. Nonostante una partenza fulminea e un avvio da sogno, BEA Chieri è costretta a cedere il passo ad Area Pro 2020, che si impone per 71-86 portandosi sull’1-0 nella serie.

LA GARA

L’approccio dei Leopardi è perfetto e l’impatto sul match è molto positivo. Spinti dal calore del proprio pubblico, i ragazzi di coach Conti scendono in campo con gli occhi della tigre e piazzano un break iniziale. Tagliano è in striscia e colpisce a ripetizione la retroguardia avversaria, mentre Drame domina il pitturato con la consueta prepotenza fisica: l’attacco arancione vola fino a toccare un perentorio 22 a 3, annichilendo gli ospiti nei primi minuti. La formazione piossaschese, però, non perde la testa e con grande pazienza inizia a ricompattarsi, riuscendo a rosicchiare parte del divario già sul finire della prima frazione. Nel secondo periodo, l’inerzia cambia padrone. Area Pro alza vertiginosamente l’intensità difensiva e trova sempre maggiore fluidità nella metà campo offensiva, guidata da Beltramino e Viele. I Leopardi incappano in un passaggio a vuoto, faticando a contenere le ben orchestrate scorribande avversarie. Gli ospiti ricuciono completamente lo strappo possesso dopo possesso, annullando il divario e riportando la gara in perfetto equilibrio all’intervallo lungo, che si chiude sul 37 pari.

Al rientro dagli spogliatoi, gli avversari sferrano la spallata decisiva. L’assoluto protagonista della ripresa è Pomposelli, che si accende improvvisamente e infiamma la retina insaccando ben quattro triple consecutive che spaccano letteralmente in due la partita. L’attacco chierese si inceppa di fronte alla fisicità di Area Pro e perde il ritmo brillante dei primi minuti. Il parziale della terza frazione è pesantissimo per BEA, con il divario che si allarga inesorabilmente fino al 52-67 del trentesimo minuto. Nell’ultimo quarto, BEA dimostra comunque tutto il suo orgoglio e rifiuta di alzare bandiera bianca. Tagliano continua a bersagliare il canestro dalla lunga distanza per tenere viva la speranza, ben supportato dall’energia di Possekel e dalle incursioni repentine di De Santis. I Leopardi provano generosamente a rimettere in piedi la contesa avvicinandosi a più riprese, ma Area Pro si dimostra lucida e cinica nel gestire i possessi caldi, spegnendo le fiammate arancioni e sigillando il successo sul definitivo 71-86.

IL COMMENTO

«Siamo partiti molto bene con un primo break importante – analizza coach Marco Manzini – poi nel momento del loro massimo sforzo non siamo riusciti a tenere botta. È diventata una partita complicata, ma non abbiamo mollato sul finale rientrando più volte, quindi sappiamo che dobbiamo e possiamo giocarcela già da Gara 2 mercoledì».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Non c’è tempo per guardarsi indietro. I Leopardi torneranno immediatamente sul parquet per provare a pareggiare i conti e mantenere vivo il fattore campo. L’appuntamento per il secondo atto della serie è fissato per mercoledì 3 giugno alle ore 20:30, sempre nella bolgia del PalaGialdo.

BEA CHIERI-AREA PRO 2020 71-86

Parziali (22-13, 37-37, 52-67)

BEA: Tagliano 25, Drame 11, De Santis 10, Possekel 8, Ruà 6, Gatti 6, Fatone 3, Viggiano 2, Galluccio, Ferraresi NE, Picco NE, Dioum NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Calò, Add. Arbitri Monteleone

AREA PRO: Viele 16, Pomposelli 14, Ilgrande 14, Spada 13, Beltramino E. 10, Brentin 9, Catozzi 6, Cozzolino 2, Terzi 2, Donnini. All. Persico, 1° Ass. D’Onofrio, 2° Ass. Baldovin, Acc. Beltramino D.