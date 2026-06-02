Rainbow Team vittorioso nell’esordio stagionale a Cagliari 

Si apre nel migliore dei modi la stagione 2026 del Rainbow Team: la scuderia di Casale Monferrato è stata infatti protagonista assoluta nella prima tappa del Campionato Italiano di GT30 a Cagliari, conquistando il primo e il terzo gradino del podio, confermandosi subito lo status di realtà di spicco per il movimento giovanile a livello nazionale.

Vincenzo Galofaro, al debutto assoluto in categoria è stato “mattatore” del weekend sardo di fine maggio con la doppia affermazione in Gara 1 e Gara 2, che l’ha consacrato primatista della tappa. Un adattamento istantaneo alla nuova competizione dopo i successi ottenuti in Formula Junior Elite, dove ha conquistato il titolo italiano nel 2024 e il secondo posto nel 2025.

Buona anche la prova di Stefano Genova, che dopo una qualifica non particolarmente brillante che lo aveva relegato al quinto posto in griglia, nella prima manche è riuscito a risalire fino alla quarta posizione e ad attaccare il terzo posto quando un testacoda lo ha costretto a chiudere nuovamente quinto. Nella seconda gara, dopo una buona partenza, è rimasto coinvolto in un incidente alla prima virata, ma è riuscito a riprendere la corsa e a concludere in terza posizione. La somma dei tempi delle due manche gli ha consentito di salire sul terzo gradino del podio finale.

Al fine settimana cagliaritano ha preso parte anche Oleg Bocca, impegnato nelle guida del catamarano biposto ufficiale della Formula 1, a conferma della fiducia e la considerazione di cui gode nell'ambiente motonautico: la due giorni in Sardegna ha ospitato infatti anche il Mondiale della massima categoria internazionale, con il forte vento che ha finito per influenzare la competizione con diversi ritiri.

Ma il 2026 vedrà il Rainbow Team impegnato su più fronti. A partire proprio da Bocca, che si prepara all’esordio ufficiale in Formula 2 a fine giugno a Brindisi: un ulteriore step per il pilota di Casale Monferrato dopo le ultime esperienze mondiali in Formula 4, da sempre considerata categoria foriera di talenti di caratura europea e mondiale.

In Formula Junior Elite debutterà invece il giovanissimo casalese Pietro Grotto, cresciuto all'interno della scuderia dopo il percorso nelle categorie formative con gommoncino, al fianco di Gaia Genova, al secondo anno nella categoria propedeutica con barche monocarena.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione figura l’ormai tradizionale WaterFestival di Viverone, in programma dal 7 al 9 agosto sul lago biellese. L'edizione 2026 - organizzata da Rainbow Team e Federazione Italiana Motonautica in collaborazione con Regione Piemonte e Comune di Viverone - presenterà una novità di grande rilievo: la tappa in gara unica che vedrà l’assegnazione del Campionato Europeo di Formula 2, destinata a richiamare alcuni dei migliori piloti del panorama motonautico mondiale.

«La stagione 2026 si presenta particolarmente importante per il Rainbow Team – spiegano Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta Bocca, Team Principal e Team Manager del Rainbow Team - Abbiamo una squadra composta da piloti giovani ma già competitivi, affiancati da atleti con maggiore esperienza, e questo rappresenta un grande valore per la nostra scuderia. I risultati ottenuti a Cagliari sono un segnale molto positivo, ma soprattutto confermano il lavoro svolto negli ultimi anni sulla crescita dei nostri ragazzi. Ci attendono mesi ricchi di stimoli e sfide, con numerosi piloti casalesi e piemontesi impegnati in campionati di assoluto prestigio. Siamo orgogliosi di poter rappresentare il nostro territorio ai massimi livelli della motonautica nazionale e internazionale sia a livello sportivo che organizzativo».