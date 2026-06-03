L'Allianz Derthona domina Cantù e conquista la prima vittoria alle Finali Nazionali U19

L’inizio al PalaLuiss è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre protagoniste di continui botta e risposta senza trovare un vero allungo. La svolta arriva nel secondo periodo: i Leoni alzano l’intensità, piazzano un parziale di 12-5 e scavano il primo solco sul +7, trascinati da Di Meo e Bottelli. Cantù prova a reagire, ma la solidità difensiva dei bianconeri e l’efficacia in transizione permettono a Tortona di allungare fino al 32-49 all’intervallo.

Al rientro in campo, l’Allianz Derthona accelera ulteriormente. Protagonisti Jošović e Coulibaly: il primo guida l’attacco con continuità tra penetrazioni e tiri dall’arco, mentre il secondo incide con energia e atletismo, aprendo il terzo quarto con una tripla e firmando anche una spettacolare schiacciata in contropiede per il 62-37. Il distacco cresce rapidamente fino al +30, con il terzo periodo che si chiude sul 71-43 (Jošović 21 punti, Coulibaly e Bottelli 13).

Nell’ultima frazione l’inerzia resta saldamente nelle mani di Tortona, che continua ad ampliare il margine fino al massimo vantaggio di +36 a 1’30’’ dalla sirena. Il match si conclude sul punteggio di 94-59, sancendo la prima vittoria dell’Allianz Derthona nelle Finali Nazionali U19 Eccellenza.

Il prossimo impegno vedrà i bianconeri affrontare il derby contro GranTorino Draft, in programma oggi alle ore 20:00 al PalaLuiss, decisivo per il posizionamento nel Girone D.

Gorla PGC Cantù – Allianz Derthona 59-94

Parziali (18-18, 14-31, 11-22, 16-23)

PGC Cantù: Molteni 13, Pavlovic ne, Redaelli 11, Ventura 11, Zimonjic, Bagordo, Panceri, Gualdi 1, Pavese 10, Presotto 5, Ring ne, Acunzo 8. All. Ansaloni.

Derthona: Fogliato 8, Solazzi, Bottelli 15 (7/9 ai tl, 4 ast), Chikal, Di Meo 22 (5/7 da due, 4/6 da tre, 4 ast), Bresciani 5, Borasi 3, Pisati, Bellinaso, Coulibaly 15 (6/9 da due, 7 reb), Josovic 23 (8/11 da due, 2/4 da tre, 8 reb), Furfaro 3 (6 reb). All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.