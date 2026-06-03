L'Allianz Derthona domina Cantù e conquista la prima vittoria alle Finali Nazionali U19

Successo netto per l’Allianz Derthona che supera con autorità la Gorla PGC Cantù nella seconda giornata delle Finali Nazionali Under 19 Eccellenza. La formazione guidata da coach Talpo prende il controllo della gara nel secondo quarto, imponendo il proprio ritmo e costruendo un vantaggio importante.
L’inizio al PalaLuiss è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre protagoniste di continui botta e risposta senza trovare un vero allungo. La svolta arriva nel secondo periodo: i Leoni alzano l’intensità, piazzano un parziale di 12-5 e scavano il primo solco sul +7, trascinati da Di Meo e Bottelli. Cantù prova a reagire, ma la solidità difensiva dei bianconeri e l’efficacia in transizione permettono a Tortona di allungare fino al 32-49 all’intervallo.
Al rientro in campo, l’Allianz Derthona accelera ulteriormente. Protagonisti Jošović e Coulibaly: il primo guida l’attacco con continuità tra penetrazioni e tiri dall’arco, mentre il secondo incide con energia e atletismo, aprendo il terzo quarto con una tripla e firmando anche una spettacolare schiacciata in contropiede per il 62-37. Il distacco cresce rapidamente fino al +30, con il terzo periodo che si chiude sul 71-43 (Jošović 21 punti, Coulibaly e Bottelli 13).
Nell’ultima frazione l’inerzia resta saldamente nelle mani di Tortona, che continua ad ampliare il margine fino al massimo vantaggio di +36 a 1’30’’ dalla sirena. Il match si conclude sul punteggio di 94-59, sancendo la prima vittoria dell’Allianz Derthona nelle Finali Nazionali U19 Eccellenza.
Il prossimo impegno vedrà i bianconeri affrontare il derby contro GranTorino Draft, in programma oggi alle ore 20:00 al PalaLuiss, decisivo per il posizionamento nel Girone D.
Gorla PGC Cantù – Allianz Derthona 59-94
Parziali (18-18, 14-31, 11-22, 16-23)
PGC Cantù: Molteni 13, Pavlovic ne, Redaelli 11, Ventura 11, Zimonjic, Bagordo, Panceri, Gualdi 1, Pavese 10, Presotto 5, Ring ne, Acunzo 8. All. Ansaloni.
Derthona: Fogliato 8, Solazzi, Bottelli 15 (7/9 ai tl, 4 ast), Chikal, Di Meo 22 (5/7 da due, 4/6 da tre, 4 ast), Bresciani 5, Borasi 3, Pisati, Bellinaso, Coulibaly 15 (6/9 da due, 7 reb), Josovic 23 (8/11 da due, 2/4 da tre, 8 reb), Furfaro 3 (6 reb). All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.