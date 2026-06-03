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Cuneo Volley - La Nazionale, da oggi Lorenzo Sala in Val di Fiemme col secondo gruppo

Grande orgoglio e soddisfazione per la convocazione in azzurro dell’opposto cuneese
1 min
Cuneo Volley - La Nazionale, da oggi Lorenzo Sala in Val di Fiemme col secondo gruppo © Valerio Giraudo

A meno di una settimana dall’annuncio della sua conferma a Cuneo, Lorenzo Sala è stato convocato al collegiale nazionale che si terrà da oggi, mercoledì 3 giugno, a sabato 13 giugno in Val di Fiemme. Contemporaneamente alla prima tappa di VNL in Canada, il secondo gruppo si allenerà a Cavalese sotto l’occhio attento dello staff azzurro diretto dall’allenatore Giacomo Tomasello e dal Preparatore Atletico Alessio Carraro.

L’elenco completo dei convocati:

Palleggiatori: Bryan Argilagos, Riccardo Sbertoli*
Centrali: Andrea Truocchio, Lorenzo Cortesia, Francesco Comparoni
Schiacciatori: Daniele Lavia, Tim Held, Giulio Magalini, Tommaso Ichino*
Opposti: Tommaso Guzzo, Lorenzo Sala
Liberi: Matteo Staforini

* dal 6 giugno

Sulla convocazione di Sala in azzurro, si è espresso così il DS Paolo Brugiafreddo: «Siamo molto contenti di questa convocazione, riteniamo sia il giusto premio per un percorso di lavoro fatto con grande spirito di sacrificio e grande umiltà. E’ una soddisfazione che Lorenzo si merita; speriamo e siamo tutti convinti che sia la prima di una lunga serie».

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