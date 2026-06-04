Finali Nazionali U19 Eccellenza, l’Allianz Derthona tra le migliori otto d’Italia per il quarto anno consecutivo

Per il quarto anno consecutivo l’U19 Eccellenza del Derthona è tra le migliori otto squadre d’Italia!!!

La formazione guidata da coach Talpo si impone nel derby piemontese contro GranTorino con il punteggio di 99-74, al termine di una gara condotta con solidità e grande intensità su entrambi i lati del campo. Sul parquet del PalaLuiss, i bianconeri prendono il controllo fin dalla palla a due, costruendo un margine significativo già nel primo quarto grazie a un’aggressiva difesa e a un attacco fluido ed efficace.

GranTorino prova a rimanere in scia, ma il Derthona mantiene sempre il controllo del ritmo, ampliando progressivamente il divario fino a raggiungere il massimo vantaggio di 36 punti, senza mai dare l’impressione di poter perdere il controllo dell’incontro.

Determinante, ai fini della classifica, anche il successo di Cantù su Milano, che consente al Derthona di chiudere il Girone D al primo posto e di staccare il pass diretto per i quarti di finale.

Nel successo di oggi emerge la doppia doppia di Oumar Coulibaly 14 punti e 13 rimbalzi, ma senza sminuire i due top scorer bianconeri Bottelli con 19 punti (2/2 da due, 4/6 da tre, 3/3 ai tl) 5 assist e Josovic con 22 punti (8/15 da due, 3/6 ai tl) 5 assist e 8 rimbalzi

Il prossimo impegno vedrà i bianconeri nuovamente in campo venerdì alle ore 18 al PalaTiziano, dove affronteranno la vincente della sfida tra Trento e Fidenza.

Allianz Derthona – GranTorino Draft 99-74

Parziali (34-13, 22-22, 30-18, 13-21)

Derthona: Fogliato 10 (5/6 da due), Solazzi, Bottelli 19 (2/2 da due, 4/6 da tre, 3/3 ai tl, 5 ast), Chikal, Obakhavbaye 6, Di Meo 13, Bresciani 6, Borasi 2, Pisati 2, Coulibaly 14 (5/7 da due, 13 reb), Josovic 22 (8/15 da due, 3/6 ai tl, 8 reb, 5 ast), Furfaro 5. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi

GranTorino: Giglio, Bertaina 6, Bossola 5, Milone 13, Zumstein 17, Ficetti 8, Losito 2, Donnini, Battaglio, Grillo 4, Mancino 15, Ventigeno 4. All. Comazzi