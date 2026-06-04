Pallapugno: il punto su tutti i campionati

Serie A Banca d’Alba
- Ottava giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Terre del Barolo Albese 9-5
Gottasecca-Alta Langa 9-5
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7
Olivieri Opere Edili Duseu-Nocciole Marchisio Cortemilia 2-9
Roero Isolamenti Canalese-Araldica Castagnole 9-1
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-4
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 8; Nocciole Marchisio Cortemilia 7; Terre del Barolo Albese, Gottasecca e Roero Isolamenti Canalese 5; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 4; Alta Langa, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio, Bcc Pianfei Pro Paschese e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 3; Olivieri Opere Edili Duseu e Araldica Castagnole 1.
Serie B
Classifica: Fbc Sabbiature Augusto Manzo e Castiati Neivese 8; Prodeo Chiusavecchia e Valle Bormida 6; Speb, Virtus Langhe e Pieve di Teco 5; Centro Incontri Us Gallese e Amici del Castello 4; Benese e Alusic Merlese 3; Castiglia Costruzioni Bormidese 2; Officine Pesce Bubbio 1.
Serie C1
Classifica: Gottasecca 7; Monticellese, Ceva e Ricca 5; Pro Paschese, e Castiati Castagnole 4; Duseu e Virtus Langhe 3; San Biagio e Don Dagnino 2; Bormidese e Subalcuneo 1.
Serie C2 Girone A - Settima giornata
Pieve di Teco-Global Sped Neivese 2-9
Pro Spigno-Valle Bormida 9-2
Abrigo Croma Ricca-Augusto Manzo 9-4
Riposa: Taggese
Classifica: Global Sped Neivese 6; Pro Spigno 5; Abrigo Croma Ricca 4; Augusto Manzo 3; Taggese, Valle Bormida e Pieve di Teco 1.
Serie C2 Girone B - Terza giornata
Monastero Dronero-Peveragno 9-3
Valle Grana Caraglio-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 5-9
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese 3-9
Classifica: Monastero Dronero e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 3; Benese 2; Acqua San Bernardo Subalcuneo 1; Valle Grana Caraglio e Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Blu
Classifica: Monastero Dronero 2; Valle Grana Caraglio 1; Peveragno 0.
Coppa Italia Serie C2 Girone Rosso
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva e Acqua San Bernardo Subalcuneo 1.
Femminile
Classifica: Amici del Castello e Canalese A 1; San Leonardo, Canalese B e Gymnasium Albese 0.
Under 21 - Posticipo sesta giornata
Subalcuneo-Cortemilia 9-2
Anticipo settima giornata
Pro Paschese-Araldica Castagnole 9-4
Classifica: Pro Paschese e Bubbio 5; San Leonardo e Subalcuneo 4; Merlese, Cortemilia e Araldica Castagnole 3; Albese e Virtus Langhe A 2; Virtus Langhe B 0.
Allievi Girone A - Sesta giornata
Don Dagnino-Speb 6-8
San Leonardo-Pro Paschese A 8-7
Amici del Castello-Ricca 8-7
Riposa: Subalcuneo B
Classifica: Speb e San Leonardo 4; Don Dagnino e Ricca 3; Subalcuneo B 2; Pro Paschese A e Amici del Castello 1.
Allievi Girone B - Terza giornata
Subalcuneo A-Bormidese 4-8
Araldica Castagnole-Ceva 2-8
Pro Paschese B-San Biagio 8-5
Classifica: Pro Paschese B 3; Subalcuneo A e Ceva 2; San Biagio e Bormidese 1; Araldica Castagnole 0.
Coppa Italia Allievi Girone Blu
Classifica: Pro Paschese B 2; Bormidese 1; San Biagio 0.
Coppa Italia Allievi Girone Rosso
Classifica: Subalcuneo A 2; Ceva 1; Araldica Castagnole 0.
Esordienti Girone A - Sesta giornata
San Leonardo-Pro Paschese B 7-2
Merlese B-Ricca 2-7
Ceva-Araldica Castagnole 3-7
Neivese A-Valle Bormida rinviata al 4 giugno ore 19
Riposa: Alta Langa
Classifica: Ricca 6; San Leonardo e Pro Paschese B 4; Alta Langa 3; Neivese A e Valle Bormida 2; Merlese B e Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
Esordienti Girone B - Sesta giornata
Neivese B-Merlese A 3-7
Don Dagnino-Neivese C 5-7
Amici del Castello-Albese B 0-7
Cortemilia-Albese A 7-3
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Merlese A e Cortemilia 5; Albese A, Neivese B e Neivese C 3; Don Dagnino e Pro Paschese A 2; Albese B 1; Amici del Castello 0.
Pulcini Girone A - Posticipo quinta giornata
Merlese-Speb 3-7
Classifica: San Leonardo 5; Speb 4; Don Dagnino e Pro Paschese 3; Merlese e Ricca 2; Gottasecca 1; Duseu -1.
Pulcini Girone B -
Classifica: Monastero Dronero A 5; Monastero Dronero B e Albese 4; Ceva 3; Cortemilia 2; San Biagio e Canalese 1; Augusto Manzo 0.
Promozionali, tutto pronto per il via di stagione
In arrivo anche il campionato dei promozionali di pallapugno. Nel calendario della prima fase sono state inserite 29 squadre suddivise in otto gironi.
Girone A: Don Dagnino, Pompeiana, Prodeo Chiusavecchia e Taggese.
Girone B: Amici del Castello A, Amici del Castello B e Pieve di Teco.
Girone C: Centro Incontri Gallese, Speb, Subalcuneo e Valle Grana Caraglio.
Girone D: Castellettese, Merlese, Peveragno e Pro Paschese.
Girone E: Albese, Ricca A, Ricca B e Ricca C.
Girone F: Canalese A, Canalese B e Monticellese.
Girone G: Augusto Manzo, Cortemilia e Pro Spigno.
Girone H: Alta Langa A, Alta Langa B, Ceva e Gottasecca.
Al termine della prima parte del campionato, le prime due classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale per la conquista del titolo.
COPPA ITALIA: le prime classificate di ogni girone al termine della prima fase del campionato si qualificheranno in due raggruppamenti di semifinale che si svolgeranno il 31 luglio a Ceva (per i gironi A, B, C e D) e ad Alba (per i gironi E, F, G e H). Le vincenti approdano alla finale in programma sabato 29 agosto, alle 11, a Madonna della Pasco.
Norme per tutti i campionati
PROMOZIONALI - Calendario 2026
PROMOZIONALI - Regolamento 2026