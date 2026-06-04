Reale Mutua Fenera Chieri ’76, in posto 4 arriva la nazionale statunitense Logan Eggleston

Logan, benvenuta a Chieri e benvenuta in Italia! Con quale spirito ti appresti a vivere questo doppio debutto?

«Chieri ha dimostrato di essere una società molto professionale che da diverse stagioni compete ad alto livello. Dopo aver conosciuto l’allenatore e alcune ragazze ero entusiasta all’idea di giocare con loro: credo abbiamo una grande squadra che potrà fare grandi cose. Fin da quando ho scoperto la pallavolo professionistica ho sempre desiderato giocare in Italia: ha uno dei campionati più forti al mondo e volevo competere ai massimi livelli. Non vedo l’ora di mettermi alla prova per crescere come giocatrice e confrontarmi con il meglio del meglio».

Ti hanno preceduto in biancoblù diverse giocatrici statunitensi. Hai parlato di Chieri con qualcuna di loro?

«Sì, ne ho parlato con molte ragazze e tutte hanno avuto cose fantastiche da dire. Jordyn Poulter e Avery Skinner hanno mostrato grande entusiasmo e mi hanno dato un sacco di dritte sulla città! Entrambe hanno adorato le loro esperienze a Chieri ed entrambe sono cresciute enormemente come giocatrici, aiutando la squadra in molti modi. Spero sarà così anche per me!».

Prima di arrivare a Chieri ti aspettano però gli impegni con la nazionale.

«Sono felicissima di far parte del Team USA quest’estate. Abbiamo grandi obiettivi: conquistare una medaglia nella VNL e continuare a crescere in vista delle olimpiadi di Los Angeles 2028!».

Come ti descriveresti, come giocatrice?

«Sono una giocatrice molto energica e fisicamente dotata che cerca di incidere sulla partita in ogni modo possibile: ricezione, attacco, servizio, difesa, muro. Amo la pallavolo e sono una vera appassionata di questo sport, sempre alla ricerca di modi per migliorare e raggiungere il mio pieno potenziale».

E fuori dal campo, cosa ci racconti di te?

«Ho una sorella minore di nome Shaye che è anche la mia migliore amica. Ha 22 anni e sta conseguendo un dottorato di ricerca in giustizia penale».

Per concludere, i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

«Voglio continuare a crescere come giocatore e migliorare sia come ricevitrice che come attaccante. E voglio aiutare Chieri a vincere quante più partite possibile».