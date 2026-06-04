A Cameri i primi Campioni Regionali Targa 2026: Arco Compound e Arco Nudo

Domenica 31 maggio nel nuovo impianto sportivo degli Arcieri Cameri, si sono svolti i Campionati Regionali Targa di tiro con l’arco, riservati alle divisioni Compound e Nudo organizzati dalla società di casa con il supporto del Comitato Regionale e con il

Patrocinio del Comune di Cameri.

Dopo le 72 frecce di qualifica, che hanno decretato anche la classifica di classe, spazio agli scontri assoluti a squadre e individuali.

DIVISIONE ARCO COMPOUND

INDIVIDUALE – Stefano Casaroli (Arcieri di Volpiano) è il campione regionale compound maschile 2026. In finale batte Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) solo con la freccia di spareggio dopo che il match si è concluso 141 a 141, terzo posto per Danilio Chinotti (Arcieri delle Alpi) che ha la meglio per 142 a 132 su Matteo De Paoli (Arcieri Iuvenilia)

Al femminile, è Katia D'agostino (Arcieri delle Alpi) a conquistare il titolo, battendo in finale con il punteggio di 131 a 127 Elisabetta Messina (Arcieri Langhe e Roero), chiude il podio Chiara Martinetto (Arcieri Collegno) che ha la meglio Anna Botto (Arc. delle Alpi) per 129 a 127.

SQUADRE – Gli Arcieri Iuvenilia (Alfieri, Corgiat Loia, De Paoli) conquistano il titolo al maschile, battendo in finale gli Arcieri Alpignano (Frassati L., Frassati M., Nalesso) 221-202, terzo posto per gli Arcieri delle Alpi (Berton, Chinotti, Costantino).

Al femminile titolo regionale per gli Arcieri Cameri (Bertazzolo, Bonzani, Gandolfini) che superano in finale gli Arcieri delle Alpi (Botto, D'Agostino, Di Michele) 200 -199, terzo posto per gli Arcieri Langhe e Roero ( Dutto, Manfredi, Messina)

La finale mixed team vede imporsi gli Arcieri delle Alpi (D'Agostino, Berton) 147-144 sugli Arcieri Cameri (Gandofini, Bellè), chiude il podio il duo degli arcieri Langhe e Roero (Messina E., Messina C.).

DIVISIONE ARCO NUDO

INDIVIDUALE – Giorgio Botto (Arcieri delle Alpi) è il campione regionale arco nudo maschile 2026, in finale batte Denis Brachet Barbuse (Arcieri degli Orsi) 6-2, terzo posto per Federico Rivetti (Arcieri Clarascun) che ha la meglio per 6-4 su Luca Capra (Arcieri Clarascun)

Al femminile, è Marta Pavan (Arcieri delle Alpi) a conquistare il titolo, battendo in finale con il punteggio 6-4 Alessandra Tessari (Arcieri Collegno), chiude il podio Manuela Rista (Arcieri Pino e Chierese) che ha la meglio su Carmela Sorrentino (Arcieri Collegno) per 6-4.

SQUADRE – Gli Arcieri delle Alpi (Morra, Napolitano, Rosso) conquistano il titolo al maschile, battendo in finale gli Arcieri di Pino e Chierese (Lanza, Simonigh, Stiffi) per 6-0

La finale mixed team vede imporsi gli Arcieri Clarascum (Nicolosi, Capra) 5-4 sugli Arcieri delle Alpi (Barella, Morra), chiude il podio il duo degli arcieri di Pino e Chierese (Rista, Lanza)) ch superano nella finale gli Arcieri Varian (De Rinaldis, Quaranta) per 6-2