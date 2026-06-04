Fitarco Piemonte: a Rivoli i Campionati Regionali Targa Arco Olimpico 2026

Martedì 2 giugno gli Arcieri delle Alpi hanno organizzato con il supporto del Comitato Regionalei i Campionati Regionali Targa di tiro con l’arco, riservati alla divisione Arco Olimpico.

Al termine della fase di qualifica, che ha decretato anche la classifica di classe, spazio agli scontri assoluti a squadre e individuali.

INDIVIDUALE – Matteo Fissore (Arcieri Clarascum) è il campione regionale maschile 2026. In finale supera per 6-2 Kevin Giordana (Arcieri dell'Elice), terzo posto per Gabriele Travaglia (Arcieri dell'Arengo) che ha la meglio per 6-4 su Andrea Cammilleri (Arcieri Iuvenilia)

Al femminile, è Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia ) ad aggiudicarsi il titolo assoluto, battendo in finale con il punteggio di 6-0 Giulia Trombin (Arcieri Città della Paglia), terzo gradino del podio per Elena Ferraris (Arcieri Iuvenilia) che ha la meglio su Gabriella Sasia (Arcieri dell'Elice) per 7-3.

SQUADRE – Primo posto e titolo regionale assoluto per gli Arcieri Iuvenilia (Cammilleri, Galiazzo, Paoli) nella finale superano gli arcieri delle Alpi (Botto, Dezani, Marengo) per 5-1, terzo posto per gli Arcieri Collegno (Bellingardi, Sanelli, Zatti) che nella finalina superano gli Arcieri Prealpi Biellesi (Carta, Gatto, Maccalli) per 6-0.

Al femminile titolo regionale assoluto per gli Arcieri delle Alpi (Botto, Marengo, Marotta) che superano in finale gli Arcieri Città della Paglia (Balachia, Ferrino, Trombin) 6-2, terzo posto per gli Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago ( Cerutti, Nesci, Tenconi)

La finale mixed team vede imporsi gli Arcieri Iuvenilia (Degani, Paoli) 5-3 sugli Arcieri delle Alpi (Marengo G., Marengo R.), chiude il podio il duo degli arcieri Collegno (Pivaro, Sanelli) chw hanno la meglio sugli Arcieri dell'Elice (Sasia, Giordana) per 6-0.