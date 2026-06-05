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IVECO CUS Torino Rugby femminile: domani la finale di Coppa Conference

Appuntamento alle ore 18 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro Villorba Rugby. Le parole di coach Carbone presentano la sfida
3 min
IVECO CUS Torino Rugby femminile: domani la finale di Coppa Conference© Mario Sofia

L’IVECO CUS Torino Rugby femminile è pronta a scendere in campo per la finale di Coppa Conference di Serie A Élite, in programma sabato 6 giugno alle ore 18.00 allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro l’Arredissima Villorba Rugby. Le universitarie allenate da Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi hanno conquistato l’accesso all’atto conclusivo della competizione grazie al successo per 24-17 sul CUS Milano nella semifinale disputata lo scorso fine settimana.

Un traguardo importante per la formazione torinese, che ora punta a chiudere la stagione nel migliore dei modi. Alla vigilia della finale, coach Carbone ha commentato così il percorso della squadra e l’avvicinamento alla sfida: «Arriviamo a questa finale con la consapevolezza e l'orgoglio di chi sa esattamente quanto è costato conquistare questo traguardo. Sabato contro il Villorba non sarà solo una partita di rugby, ma il coronamento di un percorso umano e sportivo straordinario intrapreso da questo gruppo. È stata una stagione complessa, segnata da sacrifici enormi, momenti di difficoltà e infortuni pesanti che avrebbero potuto frenare chiunque. Ma queste ragazze hanno una qualità rara: nelle avversità si uniscono, non si dividono. Ognuna di loro, dalle veterane alle più giovani che si sono integrate magnificamente quest'anno, ha dimostrato un attaccamento alla maglia e uno spirito di sacrificio enorme. Se siamo qui, è perché il collettivo ha saputo sopperire a ogni assenza, stringendo i denti e alzando l'asticella ogni settimana. Affrontiamo il Villorba, un avversario di assoluto valore e di grande storia che rispettiamo profondamente. Sappiamo che sarà una battaglia tecnica e fisica dal primo all'ultimo minuto. Tuttavia, ho un'immensa fiducia nelle qualità tecniche, tattiche e mentali di ognuna delle mie giocatrici. Alle ragazze chiederò solo quello che hanno sempre fatto: scendere in campo a testa alta, giocare l'una per l'altra con il cuore e l'identità che ci contraddistingue. Ci siamo guadagnati il diritto di giocare questa finale, ora vogliamo viverla al massimo delle nostre potenzialità».

L’appuntamento è quindi fissato a Parma per domani, con calcio d’inizio alle ore 18.00, arbitrerà l’incontro Chiara Carnini di Milano.

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