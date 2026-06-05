La Palestrina protagonista al Campionato Nazionale PGS di Torino

La manifestazione ha rappresentato un nuovo momento significativo nel percorso sportivo delle giovani atlete, che sono scese in pedana con grinta, eleganza e determinazione, portando a casa risultati di grande valore e confermando il costante lavoro svolto in palestra. Tra le protagoniste della competizione spicca Alice Piroddi , che ha conquistato il 2° posto All Around nella categoria Promo A2 Open, dimostrando sicurezza, tecnica e maturità in pedana.

Ottimi risultati anche per Camilla Palladino, medaglia d’argento al Corpo Libero nella categoria Propaganda Promo A1, e per Helena Nocita, che ha ottenuto il 2° posto al Corpo Libero nella Promo A2 Open e il 3° posto alla Palla, confermando una prestazione completa e ricca di energia. Sul podio anche Naike De Lorenzis, che ha conquistato il 3° posto All Around nella Promo A2 Propaganda, e Alissa Ardizzone, terza classificata al Corpo Libero nella Propaganda Promo Base 3.

Grande soddisfazione anche per Diletta Mencagli, prima classificata alla Fune nella Mini Promo A2 e quarta al Corpo Libero, a conferma di un percorso in continua crescita. Buone prove anche per Mariasole Boccarello, quarta All Around nella Mini Promo Base 1, e per Valentina Zepegno, sesta nella stessa categoria.

Hanno ben figurato anche Olivia Rozzino, quinta alla Palla e quinta al Corpo Libero nella Mini Promo A2, Valentina Ternavasio, quinta alla Fune nella Esordienti Promo Base 2, Greta Triolo, tredicesima al Corpo Libero, Alice Sanseverino, ottava al Cerchio nella Mini Promo Base 2, Angela Stabile, ventottesima All Around, e Giorgia Piroddi, quinta alla Palla nella Mini Promo Base 3.

Nella sezione collettivi, il Collettivo Promo Base composto da Feruglio e Petrucci ha ottenuto il 12° posto, mentre la coppia Alisio e Demaria si è classificata al 21° posto. Complimenti anche al collettivo formato da Sara Inverso, Matilde Tridente e Rebecca Tomaselli, che ha affrontato la prova con impegno e spirito di squadra.

Un applauso speciale va inoltre alle giovanissime Supermini, atlete che non hanno ancora compiuto 8 anni e che, pur non potendo ancora gareggiare ufficialmente, hanno già dimostrato entusiasmo, coraggio e tanta voglia di mettersi in gioco. In pedana si sono esibite Emma Pasqualicchio al Cerchio e Corpo Libero, Gaia Brosio alla Fune e Corpo Libero, Andra Birdacel al Corpo Libero e Vittoria Dognibene al Corpo Libero e alla Fune.

Per l’ASD La Palestrina ginnastica ritmica di Chivasso, ogni gara rappresenta molto più di una classifica: è un’occasione per crescere, superare emozioni e paure, imparare a stare in pedana e condividere un percorso fatto di impegno, disciplina e passione. La società si congratula con tutte le ginnaste per i risultati ottenuti e ringrazia le famiglie per il sostegno costante e prezioso. Ogni gara è un passo avanti, ogni pedana è un’occasione per crescere. ASD La Palestrina la storica società di Chivasso di ginnastica ritmica, continua il suo percorso, insieme alle sue atlete, con entusiasmo e determinazione.