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Torino ’81: cambio alla guida tecnica della Prima Squadra

Il Consiglio Direttivo della Torino '81 comunica che, per motivi personali, Simone Aversa ha deciso di lasciare l'incarico di Allenatore della Prima Squadra
1 min
Torino ’81: cambio alla guida tecnica della Prima Squadra

 

La Società desidera esprimere il più sincero ringraziamento a Simone per il lavoro svolto alla guida del gruppo, per la professionalità dimostrata e per il contributo offerto alla crescita sportiva e umana della Torino '81 nel corso delle ultime 13 stagioni, nella quali sono stati raggiunti i migliori risultati sportivi della storia societaria.

Il  percorso di Simone Aversa con la Torino '81 proseguirà, dalla prossima stagione, con  il ruolo di Direttore Tecnico della Società, con l'obiettivo di mettere a disposizione della struttura la propria esperienza e le proprie competenze per favorire la crescita e lo sviluppo del progetto sportivo.

Contestualmente, il Consiglio Direttivo comunica che la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata, a partire dalla prossima stagione sportiva, a Ivan Vuksanovic attuale responsabile del settore giovanile,  al quale rivolge i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

Il Consiglio Direttivo con questa nuova organizzazione tecnica vuole fare un importante passo avanti nel percorso di consolidamento e sviluppo della Torino '81 e garantire continuità al progetto sportivo e sociale del Club.

Consiglio Direttivo Torino '81

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