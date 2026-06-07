L'Allianz Derthona è Campione d'Italia U19 Eccellenza

L’ Under 19 Eccellenza dell’ Allianz Derthona Tortona porta il settore giovanile del Derthona Basket dove non era mai arrivato nella sua storia. Sul tetto d’Italia. Lo fa con il trionfo alle Finali Nazionali di Roma, arrivato con il successo nella finale del PalaTiziano ai danni della Vis 2008 Ferrara , sconfitta per 93-69 per consegnare lo Scudetto 2025/26 dalla formazione allenata da Vanni Talpo e dai suoi assistenti Andrea Fanaletti e Giulio Lombardi . I giovani Leoni bianconeri fanno tagliare oltretutto un altro traguardo significativo al Club, che diventa la prima Società piemontese a centrare il titolo italiano a livello di U19 Eccellenza.

La gioia romana è la conclusione di un percorso nelle Finali dove l’Allianz ha vinto 5 partite su 6 con l’unica sconfitta arrivata al supplementare nella gara d'esordio, a cui è seguita il filotto di vittorie e il primo posto nel suo girone di qualificazione.

Oltre al massimo trofeo di squadra, Tortona si porta a casa anche il premio di MVP del torneo e anche di capocannoniere di Andrija Josovic con 23.0 punti di media, anche se il top scorer della finale è stato Edoardo Di Meo (22, 4/9 da tre), seguito dal montenegrino a quota 19 (5/9 dal campo, 8/8 ai liberi, 7 rimbalzi e 6 assist) e da colui che ha dato subito l’energia giusta alla squadra in quest’ultimo atto, Omar Coulibaly, che ha chiuso con 18 punti e 8 rimbalzi con 9/14 al tiro. Federico Bottelli, inserito insieme a Josovic nel Miglior Quintetto della manifestazione, il quarto bianconero in doppia cifra di punti con 14.

LA PARTITA

L’Allianz è stata avanti nel punteggio dall’inizio alla fine. Sono i canestri di Coulibaly, Josovic e Bottelli, sotto la regia di Di Meo, a creare il primo solco nel quarto iniziale, chiuso 28-18 con Bottelli a quota 11 punti.

Già nel secondo parziale il Derthona sembra poter scappare in maniera decisa, la tripla del rientrante Bellinaso e due liberi di Di Meo valgono il +14 di metà periodo (39-25), ma Ferrara non molla con Susanni a tenere aggrappata la Vis 2008 fino al 45-37 con cui le due squadre vanno negli spogliatoi per la pausa lunga.

Dopo l’1/10 del primo tempo, Tortona si sblocca anche con il tiro da tre nella ripresa. Il secondo tempo si apre infatti con due triple consecutive di Bellinaso e Di Meo, mentre poco dopo Josovic eguaglia lo scarto massimo con la bella iniziativa personale del 53-39 del 23’. Ferrara ci prova una seconda volta ad accorciare (57-49 al 26’), ma da oltre l’arco il Derthona è ormai una sentenza e piazza il break decisivo: in rapida successione arrivano il 2+1 di Bresciani, la tripla di Josovic e, come ciliegina sulla torta, il canestro da metà campo allo scadere di Bresciani per il 75-53 con cui Tortona mette definitivamente le mani sullo scudetto a fine terzo periodo (30-16 l’eloquente parziale del quarto).

Nell’ultimo i bianconeri toccano anche le 30 lunghezze di margine (89-59), trasformandolo in una lunga preparazione alla festa che può scoppiare alla sirena finale.

LE DICHIARAZIONI DEL COACH

A fine gara queste le parole di Vanni Talpo: «Ciò che hanno fatto i ragazzi in queste Finali è stato qualcosa di eccezionale. La sconfitta all’overtime dell’esordio con Milano ci ha dato qualcosa in più per credere in questo successo. Gli infortuni avuti nel corso del torneo hanno compattato la squadra, soprattutto nel lavorare sodo in difesa, da lì sono arrivati i 90 punti segnati in diverse partite, tra cui questa finale. Io credo - continua il tecnico tortonese - che per vincere bisogna soffrire quando le cose non vanno perfettamente, è successo ieri con Cantù in semifinale, una partita sporca, brutta, ma che alla fine abbiamo portata a casa. Oggi siamo stati molto più tranquilli e sereni, i ragazzi hanno giocato a mente libera e credo si sia visto».

Ovvia anche la soddisfazione dei massimi dirigenti del settore giovanile dei Leoni, il Presidente Claudio Coffano e il Dirigente Responsabile Andrea Ablatico, raggiunti per l’occasione al PalaTiziano dal General Manager del Derthona Basket, Gianmaria Vacirca.

Allianz Derthona Tortona – Vis 2008 Ferrara 93-69

Parziali (28-18, 17-19, 30-16, 18-16)

Derthona: Fogliato 6, Solazzi, Bottelli 14, Obakhavbaye, Di Meo 22, Bresciani 6, Borasi, Pisati 2, Bellinaso 6, Coulibaly 18, Josovic 19, Furfaro. All. Talpo, ass. Fanaletti, Lombardi.

Ferrara: Dondi 3, Leprini 2, Baldassarri 2, Tanchella 1, Etame 4, Susanni 18, Cerlinca, Malano 3, Bertoncin 6, Bracesco, Cristao 6, Cissè 24. All. Santi.

Arbitri: Occhiuzzi, Tognazzi, Invernizzi.