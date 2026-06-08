L'E-Work Arena di Busto Arsizio ha ospitato, nel weekend del 6 e 7 giugno, il Campionato Nazionale di Serie B e C di twirling , ultimo importante appuntamento della stagione agonistica. A rappresentare la società sono state cinque atlete, impegnate complessivamente in sei specialità, che hanno saputo distinguersi conquistando titoli nazionali e prestigiosi piazzamenti.

Ad aprire la competizione è stata Viola Burzio, scesa in campo nella specialità Team composito insieme alla società Gymnica Moncalieri. La formazione Senior B ha offerto una prova di alto livello, conquistando una brillante medaglia d'argento e confermando il valore della collaborazione tra le due realtà sportive.

Grande protagonista del fine settimana è stata la categoria Freestyle Cadetti Serie C, che ha visto impegnate Marika Vecchio e Viola Causone. Dopo l'esercizio a corpo libero, la classifica provvisoria sorrideva alle due atlete, con Marika in testa alla graduatoria e Viola in quarta posizione. Con l'esecuzione del freestyle, entrambe sono riuscite a migliorare ulteriormente il proprio percorso: Viola ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo, mentre Marika ha mantenuto la leadership laureandosi Campionessa Nazionale di categoria. Le soddisfazioni non si sono fermate qui, perché le due stelline biancoblu hanno poi gareggiato insieme nella specialità Duo Cadetti Serie C, imponendosi sulle coppie avversarie e conquistando il titolo nazionale.

Ottima prestazione anche per Sofia Castelmaro, che nella categoria Freestyle Junior B è salita sul terzo gradino del podio al termine di una gara combattuta. Successivamente è tornata in campo insieme a Emma Ferraris nella specialità Duo Junior B. Dopo aver lottato durante le prove interregionali per conquistare l'accesso alla finale nazionale, le due atlete hanno saputo esprimersi al meglio nel momento più importante della stagione, aggiudicandosi il titolo di Campionesse Nazionali.

Un risultato complessivo di grande prestigio per la società, che archivia questa finale nazionale con un bottino di tre titoli italiani, una medaglia d'argento e due di bronzo. Numeri che testimoniano la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione e l'impegno quotidiano delle atlete e dello staff tecnico, guidato dalla direttrice tecnica Liboria Regina, affiancata da Giulia Actis e dal supporto tecnico di Alice Zara, protagonisti di una trasferta ricca di soddisfazioni e di importanti conferme per il futuro.