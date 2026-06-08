Dodecarun, tris africano sui 3000 al Trofeo Walter Merlo

Tripletta africana a Cuneo sui 3000 metri del Trofeo Walter Merlo , validi come nona tappa del Circuito Dodecarun . L’ ugandese Daniel Chelogoi , tesserato per la squadra toscana del Casone Noceto, ha fatto sua la prova piegando la resistenza del connazionale Andiema Solomon e del burundiano Thierry Ikaoze . Il terzetto ha avuto vita facile, specie dopo il ritiro del ventenne carabiniere Vittore Borromini, più volte azzurro nelle categorie giovanili. Sul traguardo Chelogoi ha chiuso in 8’08”26.

In chiave Dodecarun testa a testa nella seconda serie tra i primi due della classifica generale: Alessandro Arnaudo ha avuto la meglio su Giuliano Caresio, ma il distacco (meno di tre secondi) non è stato sufficiente per modificare la situazione. «Era la prima volta che correvo un 3000 in pista», ha detto Caresio, che conserva la leadership. «Sono abbastanza soddisfatto, anche se negli ultimi 400 metri ho fatto davvero fatica: abbastanza normale in una gara così».

Tra le donne assolo della 26enne fossanese Mariam Madi, anche lei al debutto sulla distanza. «Sono una specialista delle gare più lunghe – ha spiegato – Devo dire quello di oggi è stato un test molto soddisfacente». Madi non ha avuto avversarie fin dal primo metro di gara, chiudendo in 10’26”61, staccando di oltre trenta secondi le liguri Chiara Pilone e Arianna Pisano. In chiave Dodecarun l’astigiana Nadia Chiabrera – settima al traguardo in 12’35”02 – conquista la vetta della classifica.

Il prossimo appuntamento con il Dodecarun è per il 3 luglio, allo Stadio Lamarmora di Biella, dove si correrà un 5000 valido per il Trofeo del Mezzofondo di Fidal Piemonte. Il Trofeo si articola su quattro prove (1500, 3000, 5000 e 10000 metri) e la classifica finale darà punti validi per il circuito.

Risultati Trofeo Walter Merlo, 3000 metri

Uomini. 1. Daniel Chelogoi (Casone Noceto) 8’08”26; 2. Solomon (Atl. Studentesca Rieti) 8‘10”82; 3. Ikakoze (Milone) 8’17”59; 4. Milanesi (Toscana Atletica) 8’23”33; 5. Santelli (Battaglio Cus Torino) 8’27”85; 6. Aimar (Atl. Pinerolo) 8’49”65; 7. Nihimbazwe (Toscana Atletica) 8’51”29; 8. Caccavari (Cus Genova) 8’58”27; 9. Margaria (Battaglio Cus Torino) 9’01”55; 10. Granata (Bike Running Calzavuturo) 9’07”38; 11. Pagano (Arcobaleno Savona) 9’08”22; 12. Ricci (Cus Genova) 9’20”77; 13. Martina (Roata Chiusani) 9’20”95; 14 Casula (Universale Don Bosco) 9’24”90; 15 Pepoli (Imperiali Atletica) 9’30”74; 16. Strazzera (Atl. Spezia Duferco) 9’34”91. Altra serie. 1. Masio (Universale Don Bosco) 9’33”79; 2. Peano (Atl. Fossano) 9’34”45; 3. Roggero (Safatletica) 9’43”48; 4. Censurini (Iriense Voghera) 9’45”54; 5. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 9’45”85; 6 Caresio (Durbano Gas Energy Rivarolo) 9’48”57; 7. Scorza (Battaglio Cus Torino) 9’52”82; 8. Perrone (Atl. Spezia Duferco) 9’56”39.

Donne. 1. Mariam Madi (Atl. Fossano) 10’26”61; 2. Pilone (Cus Genova) 11’00”21; 3. Pisano (Maurina Olio Carli) 11’27”81; 4. Dante (Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) 11’39”26; 5. Bothorel (Safatletica) 11’48”91; 6 Dani (Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo) 12’28”46; 7. Chiabrera (Brancaleone Asti) 12’35”02; 8.Di Salvo (Roata Chiusani) 13’30”15; 9. Rabbia (Brancaleone Asti) 13’40”92; 10. Pejrani (Durbano Gas Energy Rivarolo) 24’22”13.