Eurogymnica: a Folgaria, ancora Campionessa italiana di Insieme

REPETITA IUVANT!

Potrebbe tradursi così l'avventura di Eurogymnica a Folgaria, splendida località montana incastonata tra le cime dell'Alpe Cimbra, divenuta da oltre un lustro sede delle Finali Nazionali di Insieme di ginnastica ritmica.

Le cose ripetute giovano dunque, e nessuno meglio dello staff del club presieduto da Luca Nurchi potrebbe contestarlo, visto che proprio sulla pedana trentina, le EGirls in questi anni sono entrate in finale un numero impressionante di volte, vincendo un numero cospicuo di titoli e medaglie di vario colore.

Anche sull'edizione 2026, che si è tenuta in un Palaghiaccio stracolmo, Eurogymnica ha lasciato il proprio marchio, sia dal punto di vista sportivo che da quello organizzativo.

Infatti, la manifestazione faceva parte, così come le quattro tappe da poco concluse del Campionato Italiano di Serie A di ginnastica artistica maschile e femminile e le prossime quattro di Serie A di ginnastica ritmica (in programma tra ottobre e novembre), dei Top Events 2026, organizzati in house direttamente dalla FGI, attraverso un’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e proprio da Eurogymnica, con il coinvolgimento attivo di Marco Napoli ed Antonino Cartisano, rispettivamente direttore sportivo e vicepresidente del club, oltre ad un gruppo di efficientissime volontarie biancoblu.

Le gare erano iniziate con le qualifiche di venerdì che vedevano in pedana le squadre Allieve, tutte classi dal 2013 in su, con le EGirls capaci di raggiungere il terzo posto provvisorio e guadagnarsi la finale a 12 squadre (ai nastri di partenza 86 compagini). Giornata lunghissima, iniziata alle 10 di mattina, con la finalissima in programma solo dalle 17 in poi e con un peso logorante da sopportare per così tante ore, quando si è ancora così giovani.

Brave le allenatrici Elisa e Federica Vaccaro a prendersi cura dei loro virgulti, stemperando la tensione e accompagnando il ritorno in pedana con quanta più serenità e concentrazione possibile, tanto da riuscire a migliorare la qualifica (20,450) e rimontare anche una posizione in classifica, totalizzando il bel punteggio di 21,000 netti, ai danni della Ginnastica Moderna Legnano, terza classificata con 20,850 e collocarsi alle spalle della Motto Viareggio (oro con 21,700). Argento quindi per Stella Carminati, Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia, Denise Paradiso, Elisabetta Tomita e Vittoria Capra, sei brillanti atlete delle quali sentiremo ancora parlare ma che fin da subito potranno vantare nel loro curriculum un alloro di raro prestigio.

Concentrazione che è invece mancata sabato alle Open, Sara Parente, Chiara Cortese, Anna Russo, Alessia Pala e Eglissa Lika, campionesse regionali, dominatrici delle qualifiche, in testa dopo la sfilata di 98 squadre con 22,900 pt., entrate in finale (sempre a 12 squadre) da prime e favorite almeno per una medaglia. Sinceramente, nell'entourage si era pronti a scommettere sul podio se non sul successo totale del quintetto, i cui 4/5 erano campionesse italiane 2025 in carica. Il mattino ha l'oro in bocca ma il pomeriggio, questa volta aveva il fiele. Le EGirls non sono riuscite a ripetere la buona performance mattutina, commettendo una serie di errori che hanno relegato EG in decima posizione.

Gioie e dolori, dolori e gioie, per fortuna lo sport offre sempre un'altra opportunità e questa volta lo ha voluto fare nel giro di meno di 24 ore.

Domenica 7 giugno, in chiusura della tre giorni che ha visto in pedana 240 società e il meglio della ritmica nazionale, con Sofia Raffaeli ancora stella indiscussa a conquistare il suo quinto titolo Assoluto ai danni di Tara Dragas e Viola Sella, ecco spuntare come una stella alpina tra le roccie, la squadra Giovanile composta da Giulia Capriolo, Nicole Ciobanu, Arianna Cortese, Amely Sordi, Matilde Viano e Marta Valentini. Dopo una qualifica con 61 gruppi iscritti, terminata ancora al primo posto con il punteggio di 21,050, il materializzarsi di qualche timore sull'esito finale veniva da sé.

Come diceva il grande Edoardo: "essere superstiziosi é da ignoranti ma non esserlo porta male" e dunque vai con la scaramanzia, sugli spalti e da casa.

In buona sostanza, nello sport l'unico vero antidoto all'insuccesso è il lavoro, il talento, l'impegno e di questi tre fattori non erano certo carenti le EGirls che entusiaste, scambio dopo scambio, lancio dopo lancio, si sono inerpicate fino in cima a quella che è stata definita "la montagna dei Campioni" e dopo 2 minuti e mezzo di interminabile ascesa, si sono sedute sul kiss and cry a godersi il panorama in attesa della valutazione della giuria.

21.800 il responso finale, col primo posto questa volta confermato e nuovo Titolo Italiano da sistemare in bacheca e condividere pari merito con le forti ginnaste di Raffaello Motto, ferme allo stesso punteggio.

Per Eurgymnica si tratta del 54esimo Titolo Italiano nelle varie specialità, con il primo vinto nel 2006, tutti recanti la firma di coach Tiziana Colognese ma moltissimi dei quali forgiati a quattro mani con l'inseparabile Elisa Vaccaro. Volendo restare esclusivamente nell'ambito della squadra, dell'Insieme, si tratta invece del sesto Titolo Italiano dopo quelli del 2007, 2017, 2022, 2023 e 2025 gli ultimi quattro conquistati grazie anche alla fantasia vulcanica di Eva D'Amore.

A proposito di squadre. La FGI ha confermato a Colognese e Vaccaro l'incarico per preparare la Squadra Nazionale Junior che nel 2027 affronterà Europei e Mondiali, e a Eurogymnica le gestione del progetto, così come avvenuto lo scorso anno, terminato con la vittoria del titolo europeo ai cinque cerchi a Tallinn e l'argento ai mondiali di Sofia.