 Cuneo blinda la Regia con un biennale a Bryan Argilagos

Il Cuneo Volley ufficializza i rumors che da tempo corrono nelle news e sui social del mondo pallavolistico italiano; il palleggiatore italo-cubano Bryan Argilagos sarà il regista della SuperLega biancoblù. Un’importante operazione che vedrà il giovane talento azzurro indossare la maglia di Cuneo fino al 2028 con grande fiducia da parte del Club cuneese.

Il regista, dopo un esordio in SuperLega a dir poco vincente in quest’ultima stagione a Perugia, dove ha avuto l’opportunità di allenarsi e lavorare al fianco di Giannelli e compagni, vivere tutte le maggiori competizioni per Club e mettere in bacheca medaglie e trofei importanti, come da 5 anni a questa parte, ha ormai da tempo intrapreso l’estate azzurra, dapprima con l’Under 22 di Fanizza che si prepara ai Campionati Europei Under 22 che si terranno ad Albufeira in Portogallo tra fine giugno e inizio luglio, successivamente è stato chiamato con il secondo gruppo della Nazionale maggiore a Cavalese, dove da una settimana a questa parte sta partecipando al collegiale insieme a Lorenzo Sala, altro biancoblù convocato. Già Campione Europeo U17 nel 2023 e Vicecampione Europeo U19 nel 2024, l’atleta classe 2007 ha tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo da protagonista in SuperLega.

Con grande entusiasmo il DS Paolo Brugiafreddo ha così introdotto l’arrivo di Argilagos a Cuneo: «Siamo molto orgogliosi di questa operazione. Crediamo molto in Bryan, nelle sue qualità tecniche, atletiche e morali. È un profilo con un grande avvenire davanti e abbiamo la speranza di essere per lui il punto di partenza di una carriera meravigliosa. Non vediamo l'ora di vederlo all'opera».

«Sento di avere delle responsabilità, ma sono soprattutto molto contento della fiducia che mi è stata posta dal Club, puntare su un ragazzo di 19 anni non è scontato, spero di essere all’altezza delle aspettative, sicuramente darò il massimo ad ogni partita e in ogni allenamento» - queste le prime parole di Bryan Argilagos in biancoblù.

Esordio in SuperLega nella stagione del “Perugia campione di tutto”, non male come esperienza, cosa ti ha dato e cosa porterai sicuramente dietro per il futuro?: « Penso che tutti i ragazzi giovani come me sognino di fare un esordio in superlega vincendo 4 trofei, io sono molto grato a Perugia per avermi dato fiducia, è stata un’esperienza incredibile, allenarmi quotidianamente con giocatori e uno staff di livello mondiale mi ha aiutato ad acquisire un po’ di esperienza e sicuramente mi ha migliorato tecnicamente e mentalmente. Avendo avuto la fortuna di passare un anno con Simone Giannelli, un campione assoluto, ho cercato di guardare e apprendere il più possibile da lui a livello tecnico, ma soprattutto nell’atteggiamento in campo».

Cosa ti ha portato a scegliere Cuneo come Club per il tuo debutto da palleggiatore titolare in SuperLega?: «⁠Una piazza storica come Cuneo penso sia un’ottima meta per cominciare la mia carriera. È un palazzetto complicato in cui giocare, la tifoseria fa una grossa differenza, diciamo che è meglio avercela a favore che contro… spero che nella prossima stagione i tifosi ci accompagnino sempre trasmettendo il loro calore sia nei momenti belli che in quelli brutti che di certo ce ne saranno e avremo bisogno anche del loro supporto».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione, che campionato pensi sarà sia per la squadra che per te?:

«Non so bene cosa aspettarmi la prossima stagione, siamo una squadra giovane, ciò può avere dei vantaggi e degli svantaggi, peccheremo sicuramente in esperienza rispetto ad altre squadre, ma saremo molto motivati con la fame di vincere e questo potrebbe contraddistinguerci in questo campionato, personalmente credo che lavorando sempre di più in campo, durante le partite troverò la giusta intesa coi compagni per poter performare al meglio».

E’ iniziata l’estate azzurra anche quest’anno, quali sono gli obiettivi?:

«Sì, lavoro col gruppo della nazionale giovanile da ormai 5 anni e i due europei sono i due traguardi più importanti. Al momento stiamo facendo dei collegiali per i Campionati Europei Under 22. La chiamata della Nazionale maggiore per queste due settimane di collegiale con il secondo gruppo è sicuramente una grande opportunità. Tendo a non darmi obiettivi a lungo termine, perciò al momento mi concentro su questo europeo, in futuro spero ovviamente di poter far parte della nazionale maggiore».

LA SCHEDA

Bryan Argilagos

Nato a: San Donà di Piave (VE)

Nazionale: Italiana

Altezza: 200 cm

Ruolo: Palleggiatore

CARRIERA CON I CLUB

2025/2026: Sir Susa Scai Perugia - SuperLega

2024/2025: Volley Treviso – B e giovanili

2022/2024: Volley Treviso – C e giovanili

TITOLI CON I CLUB

2025/2026: CEV Champions League

2025/2026: Serie A1 italiana - Scudetto

2025/2026: Supercoppa italiana

2025/2026: Mondiale per Club

2023/2024: Serie C italiana – promozione in B

PALMARES NAZIONALE

2024: Campionati Europei U19 – Argento

2023: Campionati Europei U17 - Oro