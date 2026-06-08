BEA Chieri cade contro Area Pro che vince Gara 3 di Playout

Sabato 6 giugno, sul parquet del Palasport di Piossasco, è andato in scena il terzo atto dei playout di Serie C Interregionale . Al termine di un match combattuto su ogni singolo pallone, è Area Pro 2020 ad avere la meglio superando BEA Chieri con il punteggio di 66-60. Una sconfitta amara per i Leopardi che, scesi in campo privi di capitan Drame sotto le plance, lottano con grande generosità per tutti i quaranta minuti, cedendo il passo soltanto nelle battute finali e trovandosi ora sotto per 2-1 nella serie e costretti a vincere gara 4 per evitare la retrocessione in DR1.

LA GARA

Nonostante l’assenza pesante nel pitturato e il fattore campo a sfavore, l’approccio dei Leopardi è eccellente. La squadra di coach Conti entra in campo con grande concentrazione e muove il pallone con fluidità. Viggiano e Tagliano si fanno trovare subito pronti, bucando la retroguardia torinese e permettendo a Chieri di chiudere la prima frazione con la testa avanti e l’inerzia a favore. Nel secondo periodo, però, arriva la reazione decisa dei padroni di casa. Area Pro alza l’intensità difensiva e stringe le maglie dentro l’area, rendendo la vita difficile all’attacco arancione. Nella metà campo offensiva, i locali si affidano alla serata di Viele, che si carica la squadra sulle spalle trovando con continuità la via del canestro. I chieresi incappano in un momento di difficoltà offensiva, subiscono il sorpasso e rientrano negli spogliatoi per il riposo lungo dovendo rincorrere sul 37-33.

Il rientro sul parquet dopo l’intervallo è all’insegna dell’equilibrio. De Santis e Possekel suonano la carica per BEA, trovando giocate importanti per tenere la squadra in scia. Area Pro tenta più volte l’allungo affidandosi all’energia dei propri esterni, ma i Leopardi non mollano di un millimetro, ribattendo colpo su colpo e chiudendo il terzo quarto a un solo possesso di svantaggio (54-51), lasciando il match apertissimo. L’ultimo quarto è un concentrato di tensione in cui le difese salgono in cattedra e ogni canestro pesa. La stanchezza e la posta in palio altissima abbassano le percentuali al tiro di entrambe le formazioni. I chieresi ci provano fino all’ultimo respiro, lottando a rimbalzo con Gatti e Ruà e gettando in campo tutte le energie residue per completare l’aggancio. Negli ultimi possessi, tuttavia, è Area Pro a dimostrarsi più lucida nella gestione del cronometro: i padroni di casa convertono i palloni decisivi, chiudendo il match con il canestro del solito Viele (25 per lui alla sirena finale) e serrando il risultato sul 66-60.

IL COMMENTO

«Abbiamo dato il massimo per quelle che erano le nostre condizioni – commenta coach Franz Conti – È una sconfitta ma sappiamo che abbiamo fatto tante cose buone. Mercoledì torneremo per gara 4 pronti a giocarcela fino alla fine».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi non hanno tempo per recriminare, perché sono attesi dalla partita più importante dell’intera stagione. BEA Chieri si giocherà il tutto per tutto per mantenere viva la speranza di salvezza in Gara 4, ancora una volta in trasferta. L’appuntamento per continuare a lottare è fissato per mercoledì 10 giugno alle ore 21:00 sul parquet del Palasport di Piossasco.

AREA PRO 2020 - BEA CHIERI 66-60

Parziali (20-23, 37-33, 54-51)

AREA PRO: Viele 25, Catozzi 9, Spada 9, Terzi 8, Ilgrande 7, Jahier 3, Beltramino 3, Pomposelli 2, Bechis, Brentin, Cozzolino, Donnini D., Donnini P. All. Persico, 1° Ass. D’Onofrio, 2° Ass. Baldovin.

BEA: Viggiano 13, Tagliano 13, De Santis 12, Possekel 9, Gatti 5, Ruà 5, Galluccio 3, Fatone, Dioum, Picco NE, Ferraresi NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.