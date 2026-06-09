BEA Chieri: la serie C femminile chiude la stagione 

Coach Coló inizia con Garavelli, Morra, Uggé, Tarantini e Golé. La prima frazione di gioco si sviluppa all’insegna dell’equilibrio. Le Leoparde mostrano ritmo e aggressività, cercando spesso di correre in contropiede. Già nei primi dieci minuti, però, emerge quello che sarà il tema della serata: la difficoltà a trovare continuità offensiva, soprattutto dalla lunga distanza. Il primo quarto si chiude sul 12-10 per Basket Chieri.

Nel secondo periodo, la fatica in fase realizzativa diventa ancora più evidente. Nonostante i numerosi tentativi, le arancioni mettono a referto soltanto 7 punti. Le difficoltà offensive generano un po’ di nervosismo anche nella metà campo difensiva, con diversi falli che appesantiscono la gestione della gara. All’intervallo il punteggio è di 30-17 per le padrone di casa.

Al rientro dagli spogliatoi, BEA reagisce con carattere. Una difesa più tattica e aggressiva permette di spezzare il ritmo avversario e di ricucire parzialmente il divario. Tuttavia, le basse percentuali al tiro continuano a frenare la rimonta e impediscono alle Leoparde di riavvicinarsi ulteriormente.

Nell’ultimo quarto, le rotazioni si allargano e l’attacco trova qualche soluzione in più. Garavelli prova a guidare il tentativo di recupero, ma Basket Chieri mantiene il controllo della partita fino alla sirena finale. Il derby si conclude sul 64-40.

Commenta Coach Carlo Colò: «Essere arrivati fino a questa semifinale rappresenta comunque un risultato positivo. La nostra è una squadra nuova, inserita in un settore femminile BEA Chieri in forte crescita. Conoscevamo il valore delle avversarie e facciamo loro i complimenti per il risultato ottenuto. Sapevamo che, per poter competere fino in fondo, avremmo dovuto disputare una partita offensivamente quasi perfetta. Purtroppo non ci siamo riusciti: abbiamo faticato molto a trovare il canestro e non siamo mai riusciti a costruire punti facili. Nonostante la sconfitta, portiamo a casa il quarto posto in Coppa Piemonte, un traguardo importante. È stata una stagione complessa, nella quale abbiamo dovuto integrare giocatrici con esperienze e percorsi cestistici molto differenti. Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto e desidero ringraziare questo gruppo. Sono ragazze speciali che, con il loro impegno e la loro dedizione, resteranno per sempre parte della storia di BEA Chieri».

BASKET CHIERI - BEA CHIERI 64-40

Parziali (12-10, 30-17, 46-30)

BEA Chieri: Garavelli 20, Bagnulo 2, Golé 7, Favata, Bardascino , Tarantini 2, Uggé 3, Pavone , Volpe , Morra 4, Ghibaudo 2, Aquini. All. Coló, Ass. D’Angelo, Acc. Volpe.