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BEA Chieri: la serie C femminile chiude la stagione 

La Prima Squadra femminile di BEA termina la stagione con il derby contro Basket Chieri valido per la semifinale di Coppa Piemonte. Le Leoparde chiudono un'annata complessa, dove non sono mancate le soddisfazioni, punto di partenza per i progetti di crescita futuri
3 min
BEA Chieri: la serie C femminile chiude la stagione 

Sabato 6 giugno 2026 la Prima Squadra femminile di BEA Chieri ha chiuso la stagione con il derby con Basket Chieri valido per la semifinale di Coppa Piemonte. Le Leoparde terminano qui una stagione complessa, dove non sono mancate le soddisfazioni, punto di partenza per i progetti di crescita futuri. 

Coach Coló inizia con Garavelli, Morra, Uggé, Tarantini e Golé. La prima frazione di gioco si sviluppa all’insegna dell’equilibrio. Le Leoparde mostrano ritmo e aggressività, cercando spesso di correre in contropiede. Già nei primi dieci minuti, però, emerge quello che sarà il tema della serata: la difficoltà a trovare continuità offensiva, soprattutto dalla lunga distanza. Il primo quarto si chiude sul 12-10 per Basket Chieri.
Nel secondo periodo, la fatica in fase realizzativa diventa ancora più evidente. Nonostante i numerosi tentativi, le arancioni mettono a referto soltanto 7 punti. Le difficoltà offensive generano un po’ di nervosismo anche nella metà campo difensiva, con diversi falli che appesantiscono la gestione della gara. All’intervallo il punteggio è di 30-17 per le padrone di casa.
Al rientro dagli spogliatoi, BEA reagisce con carattere. Una difesa più tattica e aggressiva permette di spezzare il ritmo avversario e di ricucire parzialmente il divario. Tuttavia, le basse percentuali al tiro continuano a frenare la rimonta e impediscono alle Leoparde di riavvicinarsi ulteriormente.
Nell’ultimo quarto, le rotazioni si allargano e l’attacco trova qualche soluzione in più. Garavelli prova a guidare il tentativo di recupero, ma Basket Chieri mantiene il controllo della partita fino alla sirena finale. Il derby si conclude sul 64-40. 

Commenta Coach Carlo Colò: «Essere arrivati fino a questa semifinale rappresenta comunque un risultato positivo. La nostra è una squadra nuova, inserita in un settore femminile BEA Chieri in forte crescita. Conoscevamo il valore delle avversarie e facciamo loro i complimenti per il risultato ottenuto. Sapevamo che, per poter competere fino in fondo, avremmo dovuto disputare una partita offensivamente quasi perfetta. Purtroppo non ci siamo riusciti: abbiamo faticato molto a trovare il canestro e non siamo mai riusciti a costruire punti facili. Nonostante la sconfitta, portiamo a casa il quarto posto in Coppa Piemonte, un traguardo importante. È stata una stagione complessa, nella quale abbiamo dovuto integrare giocatrici con esperienze e percorsi cestistici molto differenti. Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto e desidero ringraziare questo gruppo. Sono ragazze speciali che, con il loro impegno e la loro dedizione, resteranno per sempre parte della storia di BEA Chieri».

BASKET CHIERI - BEA CHIERI 64-40
Parziali (12-10, 30-17, 46-30)

BEA Chieri: Garavelli 20, Bagnulo 2, Golé 7, Favata, Bardascino , Tarantini 2, Uggé 3, Pavone , Volpe , Morra 4, Ghibaudo 2, Aquini. All. Coló, Ass. D’Angelo, Acc. Volpe. 

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